1 órája
Emlékszel még a Miskolc Plazában rég bezárt üzletre? Most kiderült, híres gyorsétterem nyílik a helyén!
A népszerű, de már sajnos bezárt üzlet helyén nyílik most valami, amire nem számíthattunk. Híres gyorsétterem kerül a Miskolc Plázába
Új gyorsétterem nyílik a Miskolc Plázában
Forrás: Google Street View
A sokak által imádott Burger King gyorsétteremlánc nyit meg hamarosan a Miskolc Pláza egyik régebbi üzletének, a Devergonak a helyén. „Itt hamarosan Burger King étterem nyílik” – olvasható az óriási plakáton.
Divatba jött a brunch, Miskolcon is! Kipróbáltuk milyen, ha nem marad ki a reggeli, és nem is nekünk kell megcsinálni
Új gyorsétterem a Miskolc Plázában
A közösségi média kommentjei között az látszik, hogy a felhasználók örülnek a hírnek, például azért, mert jelenleg Burger King étterem csak a város két szélén található, a Szentpéteri kapuban és a József Attila utca Felsőzsolca felőli végén. Diósgyőrből vagy a belvárosból azért minimum egy fél óra az út forgalomtól függően.
Végre nem kell a világ végére kimenni
– írja az egyik hozzászóló
Mikor fog már nyitni?
- írja egy másik kommentelő.
Arról, hogy a gyorsétterem mikor fog megnyitni, még nincs információnk, de amint a tudomásunkra jut, azonnal tájékoztatjuk olvasóinkat.