Emlékszel még a Miskolc Plazában rég bezárt üzletre? Most kiderült, híres gyorsétterem nyílik a helyén!

Új gyorsétterem a Miskolc Plázában

A közösségi média kommentjei között az látszik, hogy a felhasználók örülnek a hírnek, például azért, mert jelenleg Burger King étterem csak a város két szélén található, a Szentpéteri kapuban és a József Attila utca Felsőzsolca felőli végén. Diósgyőrből vagy a belvárosból azért minimum egy fél óra az út forgalomtól függően.

Végre nem kell a világ végére kimenni

– írja az egyik hozzászóló

Mikor fog már nyitni?

- írja egy másik kommentelő.

Arról, hogy a gyorsétterem mikor fog megnyitni, még nincs információnk, de amint a tudomásunkra jut, azonnal tájékoztatjuk olvasóinkat.