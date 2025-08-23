augusztus 23., szombat

Húha!

4 órája

Emlékszel még a Miskolc Plazában rég bezárt üzletre? Most kiderült, híres gyorsétterem nyílik a helyén!

Címkék#gyorsétterem#nyílik#Burger King#Miskolc Plaza#gyorsétterem-lánc

A népszerű, de már sajnos bezárt üzlet helyén nyílik most valami, amire nem számíthattunk. Híres gyorsétterem kerül a Miskolc Plázába

Boon.hu
Emlékszel még a Miskolc Plazában rég bezárt üzletre? Most kiderült, híres gyorsétterem nyílik a helyén!

Új gyorsétterem nyílik a Miskolc Plázában

Forrás: Google Street View

A sokak által imádott Burger King gyorsétteremlánc nyit meg hamarosan a Miskolc Pláza egyik régebbi üzletének, a Devergonak a helyén. „Itt hamarosan Burger King étterem nyílik” – olvasható az óriási plakáton.

Új gyorsétterem, Burger King nyílik a Miskolc Plázában.
Új gyorsétterem nyílik a Miskolc Plázában
Forrás:  Facebook

 

Új gyorsétterem a Miskolc Plázában

A közösségi média kommentjei között az látszik, hogy a felhasználók örülnek a hírnek, például azért, mert jelenleg Burger King étterem csak a város két szélén található, a Szentpéteri kapuban és a József Attila utca Felsőzsolca felőli végén. Diósgyőrből vagy a belvárosból azért minimum egy fél óra az út forgalomtól függően.

Végre nem kell a világ végére kimenni

 – írja az egyik hozzászóló

Mikor fog már nyitni?

 - írja egy másik kommentelő.

Arról, hogy a gyorsétterem mikor fog megnyitni, még nincs információnk, de amint a tudomásunkra jut, azonnal tájékoztatjuk olvasóinkat.

 

