Szünidő végi mesebirodalom a könyvtárban + fotók, videó
Mesedélelőttöt tartottak a II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban. A gyermekkönyvtár könyvtárosaival a nyarat búcsúztatták a résztvevő gyerekek.
Két nyárbúcsúztató rendezvénnyel is készült augusztus utolsó hetén a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, az előbbi kedden volt, kézműveskedtek a nyár jegyében a gyermekkönyvtárban. Szerdán volt a második, melynek középpontjában a mese állt.
Mesetarisznya a gyermekkönyvtárban
Az Egyszer volt hol nem volt a Mesetarisznyában címet viselő rendezvény az előszavas mesélés könyvtári hagyományait elevenítette fel, és természetesen a gyerekek maguk is kipróbálhatták milyen egy mese szereplőivé válni.
A könyvtárban gyakran szerveznek programokat a gyermekek számára.
Szünidei mesedélelőtt a II. Rákóczi Ferenc KönyvtárbanFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
