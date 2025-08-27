augusztus 27., szerda

boon.hu video

45 perce

Szünidő végi mesebirodalom a könyvtárban + fotók, videó

Mesedélelőttöt tartottak a II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban. A gyermekkönyvtár könyvtárosaival a nyarat búcsúztatták a résztvevő gyerekek.

Két nyárbúcsúztató rendezvénnyel is készült augusztus utolsó hetén a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, az előbbi kedden volt,  kézműveskedtek a nyár jegyében a gyermekkönyvtárban. Szerdán volt a második, melynek középpontjában a mese állt. 

Mesedélelőtt a gyermekkönyvtárban
Mesedélelőtt a gyermekkönyvtárban. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Mesetarisznya a gyermekkönyvtárban

Az Egyszer volt hol nem volt a Mesetarisznyában címet viselő rendezvény az előszavas mesélés könyvtári hagyományait elevenítette fel, és természetesen a gyerekek maguk is kipróbálhatták milyen egy mese szereplőivé válni.

A könyvtárban gyakran szerveznek programokat a gyermekek számára.

Szünidei mesedélelőtt a II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

boon.hu video

