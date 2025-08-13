Gulyás Gergely: a Rákóczi Szövetség küldetése a világ magyarságának egyben tartása

Gulyás Gergely újságíróknak nyilatkozva elmondta, a Rákóczi-tábor a legjobb lehetőség arra, hogy magyar fiatalok találkozzanak, legyenek akár az anyaországból, a határokon túlról vagy a diaszpórából érkezők. A miniszter közölte, hogy a táborban a Felczak Alapítvány és a Rákóczi Szövetség együttműködésének köszönhetően száz lengyel fiatal is vendégeskedik, ami azt bizonyítja, hogy a lengyel-magyar barátság politikai vitákat is túlél.

Hernádi Zsolt és Gulyás Gergely panelbeszélgetésen is részt vett

Fotó: Vajda János

Gulyás Gergely panelbeszélgetésen is részt vett

Úgy fogalmazott, "a lengyel politikában is van remény, nincs még veszve Lengyelország, új elnök lépett hivatalba". Gulyás Gergely Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával közösen egy panelbeszélgetésen is részt vett, amelyet Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke moderált.