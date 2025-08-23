Az Avason járt a Google! Le is fotózták őket

Google Street View Magyarországon

Ahogyan arról a beol.hu is beszámolt, ismét útnak indultak a Google Stet View autói Magyarországon, hogy friss, 360 fokos felvételeket készítsenek a Google Térkép használói számára. A speciális kamerarendszerrel felszerelt járművek városokat, környező településeket és vidéki térségeket járnak be, többek közt Budapestet, Debrecent, Szegedet, Pécset, Békést és úgy tűnik, a Google Miskolcon is járt.