Wow!

4 órája

Az Avason járt a Google! Le is fotózták őket

Címkék#Google Stet View#Magyarország#város#felvétel

A szemfüles lakó le is fényképezte őket. Az Avason, az Ifjúság utcában találkoztak a Google csapatával, ha arra jártál lehet, hogy te is rajta leszel a képeken!

Boon.hu

A közösségi médiában jelent meg a fotó. Egy szemfüles lakó az Avas-Dél lakótelepen figyelt fel az Ifjúság úton közlekedő Google Street View feliratú autóval. A Google felmérőautója vélhetően a környéket rögzítette.

Az Avason járt a Google.
Google az Avason
Forrás:  Facebook

Google Street View Magyarországon

Ahogyan arról a beol.hu is beszámolt, ismét útnak indultak a Google Stet View autói Magyarországon, hogy friss, 360 fokos felvételeket készítsenek a Google Térkép használói számára. A speciális kamerarendszerrel felszerelt járművek városokat, környező településeket és vidéki térségeket járnak be, többek közt Budapestet, Debrecent, Szegedet, Pécset, Békést és úgy tűnik, a Google Miskolcon is járt.

 

