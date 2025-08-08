Ha látványos koktélshow-ra vágyik, irány Miskolctapolca! - Elstartolt a fesztivál (fotók)

Új, különleges gasztrokulturális rendezvény indul útjára Miskolcon: augusztus második hétvégéjén a festői Miskolctapolca ad otthont az első Gin és Gasztro Fesztiválnak, amely a prémium italok, kivételes ízek és a nyári életérzés jegyében várja az érdeklődőket.

Elstartolt a Gin és Gasztro Fesztivál Miskolctapolcán Fotó: Takács József

Az I. Gin és Gasztro Fesztivál célja

A fesztivál célja, hogy a helyieknek kínáljon új, igényes szórakozási lehetőséget, ugyanakkor vonzó programként szolgáljon az ide érkező turisták számára is. A kétnapos eseményen az ország legismertebb ginmanufaktúrái, látványos koktélshow-k, mesterkurzusok és a környék vezető éttermei gondoskodnak a különleges gasztronómiai élményről.