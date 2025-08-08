augusztus 8., péntek

Elstartolt

42 perce

Ha látványos koktélshow-ra vágyik, irány Miskolctapolca! - Elstartolt a fesztivál (fotók)

Címkék#gin#nyitónap#Miskolctapolca#hétvégi program#gasztro fesztivál

Különleges gasztrokulturális élmény. Miskolctapolcán kezdetét vette az első Gin és Gasztro Fesztivál, a Pazár István sétányon.

Boon.hu
Ha látványos koktélshow-ra vágyik, irány Miskolctapolca! - Elstartolt a fesztivál (fotók)

Élményekben és ízekben is gazdag az első Gin & Gasztro Fesztivál Miskoltapolcán

Új, különleges gasztrokulturális rendezvény indul útjára Miskolcon: augusztus második hétvégéjén a festői Miskolctapolca ad otthont az első Gin és Gasztro Fesztiválnak, amely a prémium italok, kivételes ízek és a nyári életérzés jegyében várja az érdeklődőket.

gin és gasztro fesztivál miskolctapolca tömeg a kertben
Elstartolt a Gin és Gasztro Fesztivál Miskolctapolcán Fotó: Takács József

Az I. Gin és Gasztro Fesztivál célja

A fesztivál célja, hogy a helyieknek kínáljon új, igényes szórakozási lehetőséget, ugyanakkor vonzó programként szolgáljon az ide érkező turisták számára is. A kétnapos eseményen az ország legismertebb ginmanufaktúrái, látványos koktélshow-k, mesterkurzusok és a környék vezető éttermei gondoskodnak a különleges gasztronómiai élményről.

A rendezvény kétnapos, pénteken este DJ Németi zenél, a vendégek prémium ginválasztékkal, grillételekkel és látványos koktélshow-val kényeztethetik magukat a rendezvényen.

Gin fesztivál Miskolctapolcán

Fotók: Takács József

A jó hangulatról gondoskodik:

  • DJ Németi - péntek
  • DJ Stephen - szombat

A belépés díjtalan.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

