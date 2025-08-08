2 órája
Ha látványos koktélshow-ra vágyik, irány Miskolctapolca! - Elstartolt a fesztivál (fotók)
Különleges gasztrokulturális élmény. Miskolctapolcán kezdetét vette az első Gin és Gasztro Fesztivál, a Pazár István sétányon.
Élményekben és ízekben is gazdag az első Gin & Gasztro Fesztivál Miskoltapolcán
Új, különleges gasztrokulturális rendezvény indul útjára Miskolcon: augusztus második hétvégéjén a festői Miskolctapolca ad otthont az első Gin és Gasztro Fesztiválnak, amely a prémium italok, kivételes ízek és a nyári életérzés jegyében várja az érdeklődőket.
Az I. Gin és Gasztro Fesztivál célja
A fesztivál célja, hogy a helyieknek kínáljon új, igényes szórakozási lehetőséget, ugyanakkor vonzó programként szolgáljon az ide érkező turisták számára is. A kétnapos eseményen az ország legismertebb ginmanufaktúrái, látványos koktélshow-k, mesterkurzusok és a környék vezető éttermei gondoskodnak a különleges gasztronómiai élményről.
Hol a legjobb ilyen időben? Persze, hogy a strandon pólómeccset nézni! - fotókkal, videóval!
A rendezvény kétnapos, pénteken este DJ Németi zenél, a vendégek prémium ginválasztékkal, grillételekkel és látványos koktélshow-val kényeztethetik magukat a rendezvényen.
Gin fesztivál MiskolctapolcánFotók: Takács József
A jó hangulatról gondoskodik:
- DJ Németi - péntek
- DJ Stephen - szombat
A belépés díjtalan.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Miskolc kisiparos mesterei sok furcsa kérést teljesítenek – maguk mesélték el, miket! (fotók+videó!)
Brutális betöréssorozat miatt nyomoz a rendőrség a Győri kapuban – helyszíni riport (fotók+videó)