boon.hu video

22 perce

Tökéletes nyáreste prémium ízekkel: így bulizott Miskolctapolca a Gin & Gasztro Fesztivál második napján - fotókkal, videóval

Prémium ginek, látványos koktélshow-k, ínycsiklandó fogások és könnyed nyári dallamok. A nyár egyik legfrissebb és legstílusosabb rendezvénye, a Miskolctapolcai Gin & Gasztro Fesztivál szombaton is megtöltötte a Pazár István sétányt.

Boon.hu
Prémium italok, a legjobb falatok és kellemes nyári hangulat uralta a miskolctapolcai fesztivált

Fotó: Vajda János

Augusztus 9-én, a Miskolctapolcai Gin & Gasztro Fesztivál második napján, a Pazár István sétány újra élettel telt meg. A látogatók hazai ginmanufaktúrák prémium italait, kézműves tonikokat és gondosan párosított nyári gyümölcsöket kóstolhattak, miközben a gasztronómiai kínálatot Miskolc legmenőbb vendéglátóhelyei garantálták. A koktélshow-k és mesterkurzusok mellett a délutántól estig tartó zenei programok teremtették meg azt a könnyed, nyári fesztiválhangulatot, amely miatt sokan már most a fesztivál jövő évi visszatérésben reménykednek.

A Miskolctapolcai Gin & Gasztro Fesztivál második napja.
Régen látott tömeget vonzott a városrészbe az első Miskolctapolcai Gin & Gasztro Fesztivál mindkét napja.
Fotó: Vajda János

Második nap, új élmények a Gin & Gasztro Fesztiválon

A péntekihez hasonlóan szombaton is mesterfogásokat tanulhattak a gin-kultúra iránt érdeklődők. A koktélshow-k látványos trükkökkel újra és újra elbűvölték a közönséget. A gasztronómiai workshopokon a résztvevők megismerhették a gin történetét, alapanyagait és készítési fortélyait is. Az első nap hangulatát felidézheti alábbi cikkünkből.

Gin fesztivál Miskolctapolcán

Fotók: Takács József

Gin és gasztro Miskolctapolcán

Fotók: Vajda János

Zenével és jó társaság: kell ennél több egy tökéletes estéhez?

Szombat este DJ Stephen mellett a csodás fényfüzérek gondoskodtak a hangulatról a Pazár István sétány fái alatt. A fények, az illatok, a hűsítő italok és a baráti beszélgetések egyszerre idézték a nyári éjszakák szabadságát és a gasztrofesztiválok pezsgését. 

Azt gondolom, egy újabb miskolci sikertörténet van születőben! 

– fogalmazott az első nap sikere után közösségi oldalán Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere. A hatalmas siker után elképzelhető, hogy egy új hagyomány született Miskolcon.

 

 

boon.hu video

