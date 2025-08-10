Tökéletes nyáreste prémium ízekkel: így bulizott Miskolctapolca a Gin & Gasztro Fesztivál második napján - fotókkal, videóval

Augusztus 9-én, a Miskolctapolcai Gin & Gasztro Fesztivál második napján, a Pazár István sétány újra élettel telt meg. A látogatók hazai ginmanufaktúrák prémium italait, kézműves tonikokat és gondosan párosított nyári gyümölcsöket kóstolhattak, miközben a gasztronómiai kínálatot Miskolc legmenőbb vendéglátóhelyei garantálták. A koktélshow-k és mesterkurzusok mellett a délutántól estig tartó zenei programok teremtették meg azt a könnyed, nyári fesztiválhangulatot, amely miatt sokan már most a fesztivál jövő évi visszatérésben reménykednek.

Régen látott tömeget vonzott a városrészbe az első Miskolctapolcai Gin & Gasztro Fesztivál mindkét napja.

Fotó: Vajda János

Második nap, új élmények a Gin & Gasztro Fesztiválon

A péntekihez hasonlóan szombaton is mesterfogásokat tanulhattak a gin-kultúra iránt érdeklődők. A koktélshow-k látványos trükkökkel újra és újra elbűvölték a közönséget. A gasztronómiai workshopokon a résztvevők megismerhették a gin történetét, alapanyagait és készítési fortélyait is. Az első nap hangulatát felidézheti alábbi cikkünkből.