Cserbenhagyásos gázolás Miskolcon, még visszanéztek a kocsiból, mozog-e a srác

Poszt a cserbenhagyásos gázolásról

A felhasználó felhívásában a következők olvashatók:

Szemtanúkat keresek a ma reggeli (2025.08.25.) Aba utcai zebránál történt "gázolás" kapcsán. Az eset reggel 6:10-6:20 között történt.

A sofőr megállás nélkül továbbhajtott, utasa aki az anyós ülésen ült (egy nő), visszafordult az ülésben, hogy lássa mozdul-e a balesetet szenvedő srác.

Szerencsére kisebb karcolásokkal megúszta, de rosszabbul is végződhetett volna a dolog.

Remélem, nem lesz nyugodt az éjszakád, mert a rendszámod és autód típusa meg van (AA-AR..., Kék Seat Leon). Remélem a srác megy a rendőrségre feljelentést tenni ellened cserbenhagyás miatt!!!

(Igen, én szemtanúja voltam az egésznek és remélem minél többen leszünk.)

Megszólalt a rendőrség

Dobi Tamástól, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, hogy az esetről a rendőrséghez bejelentés nem érkezett.