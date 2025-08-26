1 órája
Cserbenhagyásos gázolás Miskolcon, még visszanéztek a kocsiból, mozog-e a srác
A baleset a reggeli órákban történt Miskolcon. A szemtanúk szerint a gázolás után a sofőr elhajtott, de még az anyósülésről kihajolva visszanéztek az áldozatra.
A közösségi médiában tette közzé egy felhasználó – aki a gázolás szemtanúja volt – a felhívást, miszerint további szemtanúkat keres a 2025. augusztus 25-én, reggel 6 óra körül történt baleset bizonyításához.
Poszt a cserbenhagyásos gázolásról
A felhasználó felhívásában a következők olvashatók:
Szemtanúkat keresek a ma reggeli (2025.08.25.) Aba utcai zebránál történt "gázolás" kapcsán. Az eset reggel 6:10-6:20 között történt.
A sofőr megállás nélkül továbbhajtott, utasa aki az anyós ülésen ült (egy nő), visszafordult az ülésben, hogy lássa mozdul-e a balesetet szenvedő srác.
Szerencsére kisebb karcolásokkal megúszta, de rosszabbul is végződhetett volna a dolog.
Remélem, nem lesz nyugodt az éjszakád, mert a rendszámod és autód típusa meg van (AA-AR..., Kék Seat Leon). Remélem a srác megy a rendőrségre feljelentést tenni ellened cserbenhagyás miatt!!!
(Igen, én szemtanúja voltam az egésznek és remélem minél többen leszünk.)
Megszólalt a rendőrség
Dobi Tamástól, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, hogy az esetről a rendőrséghez bejelentés nem érkezett.
Azonban arra kérik a szemtanúkat, érintetteket, hogy tegyék meg a bejelentést, hogy megkezdhessék az intézkedést.
