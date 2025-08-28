augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

21°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzemanyagárak

2 órája

Mostantól minden nap drágul a gázolaj? - Úgy tűnik…

Címkék#árak#Holtankoljak#üzemanyagár#benzin

A héten eddig minden nap drágultak a üzemanyagok. Csütörtökön újra emelkedett, legalábbis a gázolajat tekintve.

Borbély Gergely

Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. A múlt hét szombaton véget ért a csökkenő tendencia, hétfő óta pedig már minden nap emelkedtek az árak akár a gázolajat, akár a benzint nézzük.

Megin drágább lesz a gázolaj.
Egyre drágább a benzin és a gázolaj is (A kép illusztráció.)
Fotó: Rákóczy Ádám

 

Üzemanyagár-változások a héten

A héten hétfőn, kedden és szerdán is drágultak az üzemanyagok. 

Ugyan csak kisebb mértékű emelkedésekről beszélünk, ami naponta bruttó 2-3-4 forintot jelent, de ha ez a tendencia folytatódik tovább, akkor ezek összeadva már kitesznek egy nagyobb emelést. Ezzel pedig mindjárt megint elérjük a literenkénti 600 forintos lélektani határt.

Drágul a gázolaj csütörtökön

Csütörtökön ezúttal a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, azonban a gázolajé ismét emelkedik bruttó 3 forinttal.

Szerdán még a következő átlagárakkal találkozhattunk:

  • 95-ös benzin: 587 Ft/liter
  • Gázolaj: 592 Ft/liter
    - tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon

A 95-ös benzin szerdán az Auchan töltőállomáson volt a legolcsóbb, ahol annak literjét 559.0 forintért tankolhattuk.

A gázolaj pedig most a Mobil Petrolon volt a legolcsóbb, ahol literje 559.9 forintba került.

A legdrágább kút most 95-ös benzin tekintetében a Mol, ahol azt literenként 589.0 forintért vásárolhatjuk meg.

Gázolaj esetében pedig az OMW a legdrágább, ahol azt literenként 593.9 forintért tankolhatjuk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu