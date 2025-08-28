Mostantól minden nap drágul a gázolaj? - Úgy tűnik…

Üzemanyagár-változások a héten

A héten hétfőn, kedden és szerdán is drágultak az üzemanyagok.

Ugyan csak kisebb mértékű emelkedésekről beszélünk, ami naponta bruttó 2-3-4 forintot jelent, de ha ez a tendencia folytatódik tovább, akkor ezek összeadva már kitesznek egy nagyobb emelést. Ezzel pedig mindjárt megint elérjük a literenkénti 600 forintos lélektani határt.

Drágul a gázolaj csütörtökön

Csütörtökön ezúttal a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, azonban a gázolajé ismét emelkedik bruttó 3 forinttal.

Szerdán még a következő átlagárakkal találkozhattunk:

95-ös benzin: 587 Ft/liter

Gázolaj: 592 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon

A 95-ös benzin szerdán az Auchan töltőállomáson volt a legolcsóbb, ahol annak literjét 559.0 forintért tankolhattuk.

A gázolaj pedig most a Mobil Petrolon volt a legolcsóbb, ahol literje 559.9 forintba került.

A legdrágább kút most 95-ös benzin tekintetében a Mol, ahol azt literenként 589.0 forintért vásárolhatjuk meg.

Gázolaj esetében pedig az OMW a legdrágább, ahol azt literenként 593.9 forintért tankolhatjuk.