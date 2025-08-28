2 órája
Mostantól minden nap drágul a gázolaj? - Úgy tűnik…
A héten eddig minden nap drágultak a üzemanyagok. Csütörtökön újra emelkedett, legalábbis a gázolajat tekintve.
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. A múlt hét szombaton véget ért a csökkenő tendencia, hétfő óta pedig már minden nap emelkedtek az árak akár a gázolajat, akár a benzint nézzük.
Hihetetlen! Egy nap után megint drágulnak az üzemanyagok
Üzemanyagár-változások a héten
A héten hétfőn, kedden és szerdán is drágultak az üzemanyagok.
Ugyan csak kisebb mértékű emelkedésekről beszélünk, ami naponta bruttó 2-3-4 forintot jelent, de ha ez a tendencia folytatódik tovább, akkor ezek összeadva már kitesznek egy nagyobb emelést. Ezzel pedig mindjárt megint elérjük a literenkénti 600 forintos lélektani határt.
Drágul a gázolaj csütörtökön
Csütörtökön ezúttal a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, azonban a gázolajé ismét emelkedik bruttó 3 forinttal.
Szerdán még a következő átlagárakkal találkozhattunk:
- 95-ös benzin: 587 Ft/liter
- Gázolaj: 592 Ft/liter
- tájékoztatott a holtankoljak.hu
Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon
A 95-ös benzin szerdán az Auchan töltőállomáson volt a legolcsóbb, ahol annak literjét 559.0 forintért tankolhattuk.
A gázolaj pedig most a Mobil Petrolon volt a legolcsóbb, ahol literje 559.9 forintba került.
A legdrágább kút most 95-ös benzin tekintetében a Mol, ahol azt literenként 589.0 forintért vásárolhatjuk meg.
Gázolaj esetében pedig az OMW a legdrágább, ahol azt literenként 593.9 forintért tankolhatjuk.
