44 perce
Itt tud ma a legolcsóbban tankolni benzint és gázolajat!
Csökkenő tendenciát mutatnak az üzemanyagárak. Ha szeretné tudni, mennyit változnak, és hol lehet a legolcsóbban benzint és gázolajat tankolni, tartson velünk!
Ahogyan eddig is, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat a legfrissebb üzemanyagár-változásokról benzin és gázolaj tekintetében egyaránt. Jelenleg úgy néz ki, hogy az árak csökkenő tendenciát mutatnak, viszont a hétvégén most nem lesz változás. Mutatjuk a részleteket:
Csökkennek az üzemanyagárak
A hetet remek hírrel kezdtük.
A legutóbbi változások lefelé mozdították az üzemanyagárakat, és ez a héten sem volt másképp. A benzin és a gázolaj is olcsóbb lett először buttó 3-4 forinttal, majd a hét közepén újra csökkenést lehetett tapasztalni még bruttó 2-2 forinttal.
Így alakul a benzin és a gázolaj ára a hétvégén
Szombaton az eddig már megszokott csökkenések után most nem fog változni sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára.
Így várhatóan a mai árakkal találkozhatunk a kutakon holnap is, amik a következők:
- 95-ös benzin: 586 forint /liter
- Gázolaj: 590 forint /liter
- tájékoztatott a holtankoljak.hu
Itt tankolhat a legolcsóbban Miskolcon
Jelenleg a legolcsóbb töltőállomás mindkét üzemanyagtípus esetében az Auchan-kút, ahol a 95-ös benzin literje 556 forintba, a gázolaj literje pedig 562 forintba kerül.
A legdrágább kút pedig most mindkét üzemanyagtípus tekintetében a Shell töltőállomás, ahol a 95-ös benzint 584.9 forintért, a gázolajat pedig 594.9 forintért tankolhatjuk literenként.
