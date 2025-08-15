Itt tud ma a legolcsóbban tankolni benzint és gázolajat!

Csökkennek az üzemanyagárak

A hetet remek hírrel kezdtük.

A legutóbbi változások lefelé mozdították az üzemanyagárakat, és ez a héten sem volt másképp. A benzin és a gázolaj is olcsóbb lett először buttó 3-4 forinttal, majd a hét közepén újra csökkenést lehetett tapasztalni még bruttó 2-2 forinttal.

Így alakul a benzin és a gázolaj ára a hétvégén

Szombaton az eddig már megszokott csökkenések után most nem fog változni sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára.

Így várhatóan a mai árakkal találkozhatunk a kutakon holnap is, amik a következők:

95-ös benzin: 586 forint /liter

Gázolaj: 590 forint /liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhat a legolcsóbban Miskolcon

Jelenleg a legolcsóbb töltőállomás mindkét üzemanyagtípus esetében az Auchan-kút, ahol a 95-ös benzin literje 556 forintba, a gázolaj literje pedig 562 forintba kerül.

A legdrágább kút pedig most mindkét üzemanyagtípus tekintetében a Shell töltőállomás, ahol a 95-ös benzint 584.9 forintért, a gázolajat pedig 594.9 forintért tankolhatjuk literenként.