39 perce
Holnaptól rohamok várhatóak a kutakon. Addig menjen, amíg van és azt is megmutatjuk, hol tud a legolcsóbban tankolni
Ezt a hetet remek hírrel kezdjük. Érdemes lesz holnap elindulni megtankolni az autót, csak még időben érjen a töltőállomásra, ha nem akar sorban állni a benzinért vagy a gázolajért.
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat a legújabb üzemanyagár-változásokról. A hetet jó hírrel indítjuk az gépjármű-tulajdonosok számára, ugyanis a benzin és a gázolaj is egyaránt kevesebbe fog kerülni keddtől. Tartson velünk, aztán irány a kút!
Be tudják mérni a motorost rendszám nélkül? - Erre kerestük a választ és megtaláltuk
Elindult lefelé a benzin és a gázolaj ára
A legutóbbi, az előzőekhez képest már egy jelentősebb üzemanyagár-változásnak bizonyult.
A benzin ára és a gázolaj ára is olcsóbb lett, előbbi bruttó 3 forinttal, utóbbi pedig bruttó 4 forinttal. Ez ugyan nem egy óriási változás, de az előzőekhez képest mindenképp jelentősebb.
Üzemanyagár-változás a héten
A héten kedden újra csökken az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Tovább esik a benziné és a gázolajé is. Ezúttal azonos mértékű áresés lesz, ami egységesen bruttó 2-2 forintot jelent - tájékoztatott a holtankoljak.hu
A mai napon még a következő átlagárakon találkozhatunk:
- 95-ös benzin: 585 Ft/liter
- Gázolaj: 596 Ft/liter
Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon
Jelenleg a legolcsóbb töltőállomás mindkét üzemanyagtípus tekintetében az Auchan-kút, ahol a 95-ös benzin literje 562.0 forintba, a gázolaj literje pedig 569.0 forintba kerül.
A legdrágább kút most 95-ös benzin esetében a Mol, ahol annak literjét 586.0 forintért tankolhatjuk.
Gázolaj tekintetében pedig most a Shell a legdrágább, ahol azt literenként 597.9 forintért vásárolhatjuk meg.
Telihold, bor és zene: fergeteges hangulat volt az Avasi Kvaterkán - fotókkal, videóval
Ők voltak a torna igazi sztárjai – nézd meg, kik kerültek be az All Star csapatba