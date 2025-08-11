augusztus 11., hétfő

Ott ragyog egy kút mint egy üstökös!

1 órája

Holnaptól rohamok várhatóak a kutakon. Addig menjen, amíg van és azt is megmutatjuk, hol tud a legolcsóbban tankolni

Ezt a hetet remek hírrel kezdjük. Érdemes lesz holnap elindulni megtankolni az autót, csak még időben érjen a töltőállomásra, ha nem akar sorban állni a benzinért vagy a gázolajért.

Borbély Gergely

Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat a legújabb üzemanyagár-változásokról. A hetet jó hírrel indítjuk az gépjármű-tulajdonosok számára, ugyanis a benzin és a gázolaj is egyaránt kevesebbe fog kerülni keddtől. Tartson velünk, aztán irány a kút!

A hét elején olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj is.
A héten kedvezően alakul a benzin és a gázolaj ára is (A kép illusztráció)
Fotó: Takács József

Elindult lefelé a benzin és a gázolaj ára

A legutóbbi, az előzőekhez képest már egy jelentősebb üzemanyagár-változásnak bizonyult.

 A benzin ára és a gázolaj ára is olcsóbb lett, előbbi bruttó 3 forinttal, utóbbi pedig bruttó 4 forinttal. Ez ugyan nem egy óriási változás, de az előzőekhez képest mindenképp jelentősebb.

Üzemanyagár-változás a héten

A héten kedden újra csökken az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Tovább esik a benziné és a gázolajé is. Ezúttal azonos mértékű áresés lesz, ami egységesen bruttó 2-2 forintot jelent - tájékoztatott a holtankoljak.hu

A mai napon még a következő átlagárakon találkozhatunk:

  • 95-ös benzin: 585 Ft/liter
  • Gázolaj: 596 Ft/liter

Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon

Jelenleg a legolcsóbb töltőállomás mindkét üzemanyagtípus tekintetében az Auchan-kút, ahol a 95-ös benzin literje 562.0 forintba, a gázolaj literje pedig 569.0 forintba kerül.

A legdrágább kút most 95-ös benzin esetében a Mol, ahol annak literjét 586.0 forintért tankolhatjuk.

Gázolaj tekintetében pedig most a Shell a legdrágább, ahol azt literenként 597.9 forintért vásárolhatjuk meg.

 

