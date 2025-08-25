augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

21°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzemanyagárak

37 perce

Jobb már ma teletankolni a kocsit, mert újra drágulás jön

Címkék#árak#üzemanyag drágulás#üzemanyagár#átlagár#üzemanyag#benzin#gázolaj

Véget ért a csökkenő tendencia, újra elkezdtek emelkedni az üzemanyagárak. A szombati drágulás után kedden ismét mélyebbre kell nyúlnunk a zsebünkben tankoláskor, legyen szó benzinről vagy gázolajról.

Borbély Gergely

Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Sajnos most rossz hírrel kell szembenéznünk, ugyanis az utóbbi hetekben kellemesen lefelé csordogáló árak újra emelkedésnek indultak, és közelítenek a 600 forintos literenkénti összeghez mind benzin, mind gázolaj tekintetében.

Többe fog kerülni a benzin és a gázolaj is.
Újra drágul a benzin és a gázolaj (A kép illusztráció)
Fotó: Takács József

 

Szombaton elkezdődött az emelkedés

Augusztus 23-án, szombaton újra drágulásnak indultak az üzemanyagárak.

 Csak egy kisebb mértékű emelkedés történt, az átlagárak benzin és gázolaj tekintetében is 2-2 forinttal lettek többek.

Drágul a gázolaj és a benzin is

A héten kedden emelkedni fognak a nagykereskedelmi árak a benzinkutakon. A benzin ezúttal bruttó 2 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 3 forinttal kerül majd többe – tájékoztatott a holtankoljak.hu.

A mai napon még a következő átlagárakkal találkozhatunk:

  • 95-ös benzin: 581 forint/liter
  • Gázolaj: 588 forint/liter

Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon

Jelenleg a legolcsóbb kút 95-ös benzin és gázolaj tekintetében is az Auchan töltőállomás, ahol előbbi literjét 555.0 forintért, utóbbiét pedig 561.0 forintért tankolhatjuk.

A legdrágább töltőállomás jelenleg mindkét üzemanyagtípus esetében a Mol, ahol a 95-ös benzin literjét 582.0 forintért, a gázolaj literjét pedig 587.0 forintért vásárolhatjuk meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu