Jobb már ma teletankolni a kocsit, mert újra drágulás jön

Szombaton elkezdődött az emelkedés

Augusztus 23-án, szombaton újra drágulásnak indultak az üzemanyagárak.

Csak egy kisebb mértékű emelkedés történt, az átlagárak benzin és gázolaj tekintetében is 2-2 forinttal lettek többek.

Drágul a gázolaj és a benzin is

A héten kedden emelkedni fognak a nagykereskedelmi árak a benzinkutakon. A benzin ezúttal bruttó 2 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 3 forinttal kerül majd többe – tájékoztatott a holtankoljak.hu.

A mai napon még a következő átlagárakkal találkozhatunk:

95-ös benzin: 581 forint/liter

Gázolaj: 588 forint/liter

Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon

Jelenleg a legolcsóbb kút 95-ös benzin és gázolaj tekintetében is az Auchan töltőállomás, ahol előbbi literjét 555.0 forintért, utóbbiét pedig 561.0 forintért tankolhatjuk.

A legdrágább töltőállomás jelenleg mindkét üzemanyagtípus esetében a Mol, ahol a 95-ös benzin literjét 582.0 forintért, a gázolaj literjét pedig 587.0 forintért vásárolhatjuk meg.