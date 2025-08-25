3 órája
Jobb már ma teletankolni a kocsit, mert újra drágulás jön
Véget ért a csökkenő tendencia, újra elkezdtek emelkedni az üzemanyagárak. A szombati drágulás után kedden ismét mélyebbre kell nyúlnunk a zsebünkben tankoláskor, legyen szó benzinről vagy gázolajról.
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Sajnos most rossz hírrel kell szembenéznünk, ugyanis az utóbbi hetekben kellemesen lefelé csordogáló árak újra emelkedésnek indultak, és közelítenek a 600 forintos literenkénti összeghez mind benzin, mind gázolaj tekintetében.
Szombaton elkezdődött az emelkedés
Augusztus 23-án, szombaton újra drágulásnak indultak az üzemanyagárak.
Csak egy kisebb mértékű emelkedés történt, az átlagárak benzin és gázolaj tekintetében is 2-2 forinttal lettek többek.
Drágul a gázolaj és a benzin is
A héten kedden emelkedni fognak a nagykereskedelmi árak a benzinkutakon. A benzin ezúttal bruttó 2 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 3 forinttal kerül majd többe – tájékoztatott a holtankoljak.hu.
A mai napon még a következő átlagárakkal találkozhatunk:
- 95-ös benzin: 581 forint/liter
- Gázolaj: 588 forint/liter
Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon
Jelenleg a legolcsóbb kút 95-ös benzin és gázolaj tekintetében is az Auchan töltőállomás, ahol előbbi literjét 555.0 forintért, utóbbiét pedig 561.0 forintért tankolhatjuk.
A legdrágább töltőállomás jelenleg mindkét üzemanyagtípus esetében a Mol, ahol a 95-ös benzin literjét 582.0 forintért, a gázolaj literjét pedig 587.0 forintért vásárolhatjuk meg.
