Meglepő fordulat:Tovább zuhan a gázolaj ára – Íme a legolcsóbb benzinkút
A csökkenő tendencia folytatódik ezen a héten is. A benzin és a gázolaj ára is bőven 600 forint alatt van már és tovább csökken.
Jelentősen csökkennek az üzemanyagárak
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Az utóbbi hetekben folyamatos csökkenő tendenciát lehetett tapasztalni benzin és gázolaj tekintetében egyaránt, ami a héten folytatódik tovább. Tartson velünk, ha szeretné megtudni, hol lehet a legolcsóbban tankolni!
Üzemanyagár-változás a hétvégén
Az előző hetet jó hírrel kezdtük. Mindkét üzemanyatípus tekintetében csökkenő tendencia indult, Két naponta mozdultak lefelé az árak bruttó 2-3-4 forinttal. A már addig megszokott árcsökkenések után aztán a hétvégén már nem történt változás, így az alábbi átlagárakkal találkozhattunk egészen keddig:
- 95-ös benzin: 586 forint/liter
- Gázolaj: 590 forint/liter
A olcsóbb gázolaj keddtől
A héten kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, míg a benzin beszerzési ára nem változik. Így tovább folytatódik az üzemanyagárak csökkenő tendenciája – tájékoztatott a holtankoljak.hu
Jelenleg a 95-ös benzin és a gázolaj is az Auchan töltőállomáson a legolcsóbb, ahol előbbi literjét 556.0 forintért, utóbbiét pedig 562.0 forintért tankolhatjuk.
A 95-ös benzin most a Mol-kúton a legdrágább, ahol annak literje 582.0 forintba kerül.
A gázolaj pedig jelenleg az OMV-n a legdrágább, ahol annak literjét 588.9 forintért vásárolhatjuk meg.
