Meglepő fordulat:Tovább zuhan a gázolaj ára – Íme a legolcsóbb benzinkút

Üzemanyagár-változás a hétvégén

Az előző hetet jó hírrel kezdtük. Mindkét üzemanyatípus tekintetében csökkenő tendencia indult, Két naponta mozdultak lefelé az árak bruttó 2-3-4 forinttal. A már addig megszokott árcsökkenések után aztán a hétvégén már nem történt változás, így az alábbi átlagárakkal találkozhattunk egészen keddig:

95-ös benzin: 586 forint/liter

Gázolaj: 590 forint/liter

A olcsóbb gázolaj keddtől

A héten kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, míg a benzin beszerzési ára nem változik. Így tovább folytatódik az üzemanyagárak csökkenő tendenciája – tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon

Jelenleg a 95-ös benzin és a gázolaj is az Auchan töltőállomáson a legolcsóbb, ahol előbbi literjét 556.0 forintért, utóbbiét pedig 562.0 forintért tankolhatjuk.

A 95-ös benzin most a Mol-kúton a legdrágább, ahol annak literje 582.0 forintba kerül.

A gázolaj pedig jelenleg az OMV-n a legdrágább, ahol annak literjét 588.9 forintért vásárolhatjuk meg.