Szombattól újra emelkednek az árak: benzin, gázolaj
Véget ért a csökkenő tendencia. Gázolaj és benzin esetében is emelkedésre kell számítani szombattól, mutatjuk, hogy mennyivel lesznek drágábbak
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat a legfrissebb hírekről az üzemanyagár-változásokkal kapcsolatban. Az utóbbi hetek csökkenő tendenciája úgy tűnik, megszakad. A benzin és a gázolaj drágább lesz szombattól.
Az utóbbi hetek tendenciája
Ugyan egyszerre nem nagy mértékben, de általában két naponta körülbelül 2-3-4 forintokkal hetek óta csökkentek az üzemanyagárak. Legutóbb kedden volt egy szintén ilyen mértékű áresés, bár csak a gázolaj tekintetében bruttó 3 forinttal.
Az akkori átlagárak így a következőképp alakultak:
- 95-ös benzin: 586 Ft/liter
- Gázolaj: 590 Ft/liter
Drágul a gázolaj és a benzin is
Szombattól kisebb mértékű emelésre készülhetnek a gépjármű tulajdonosok a nagykereskedelmi árakat illetően. A benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal kerül majd többe, ha a kutak érvényesítik az áremelést a kiskereskedelmi árakban.
Ma még a következő átlagárakkal találkozhatunk:
- 95-ös benzin: 581 Ft/liter
- Gázolaj 587 Ft/liter
- tájékoztatott a holtankoljak.hu
Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon
Jelenleg a legolcsóbb töltőállomás 95-ös benzin és gázolaj tekintetében is az Auchan-kút, ahol előbbi literjét 553.0 forintért, utóbbiét pedig 559.0 forintért tankolhatjuk.
A legdrágább kút most benzin tekintetében a Mol, ahol egy liter 582.0 forintba kerül.
Gázolaj esetében pedig a Mol a legdrágább, ahol annak literjét 587.0 forintért vásárolhatjuk meg.
