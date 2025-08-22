Szombattól újra emelkednek az árak: benzin, gázolaj

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az utóbbi hetek tendenciája

Ugyan egyszerre nem nagy mértékben, de általában két naponta körülbelül 2-3-4 forintokkal hetek óta csökkentek az üzemanyagárak. Legutóbb kedden volt egy szintén ilyen mértékű áresés, bár csak a gázolaj tekintetében bruttó 3 forinttal.

Az akkori átlagárak így a következőképp alakultak:

95-ös benzin: 586 Ft/liter

Gázolaj: 590 Ft/liter

Drágul a gázolaj és a benzin is

Szombattól kisebb mértékű emelésre készülhetnek a gépjármű tulajdonosok a nagykereskedelmi árakat illetően. A benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal kerül majd többe, ha a kutak érvényesítik az áremelést a kiskereskedelmi árakban.

Ma még a következő átlagárakkal találkozhatunk:

95-ös benzin: 581 Ft/liter

Gázolaj 587 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon

Jelenleg a legolcsóbb töltőállomás 95-ös benzin és gázolaj tekintetében is az Auchan-kút, ahol előbbi literjét 553.0 forintért, utóbbiét pedig 559.0 forintért tankolhatjuk.

A legdrágább kút most benzin tekintetében a Mol, ahol egy liter 582.0 forintba kerül.

Gázolaj esetében pedig a Mol a legdrágább, ahol annak literjét 587.0 forintért vásárolhatjuk meg.