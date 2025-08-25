augusztus 25., hétfő

Örökbefogadható kutyusok

2 órája

Egyiknek a pofija, másiknak a tappancsa, harmadiknak a pillantása cuki. Nem szeretne valamelyikükbe bele?

Három kutyust ajánl a MÁSA. Mindhárman gazdit keresnek.

Boon.hu
Herkulesnek a tekintete megkapó. És ő csak az egyik szépséges kutyus a MÁSA védencei közül

Forrás: Miskolci Állatsegítő Alapítvány

Előzetes bejelentkezés után lehet személyesen is meglátogatni a kiszemelt állatot a Miskolci Állatsegítő Alapítványnál (MÁSA), mindahányan gazdit keresnek. A kutyákat chipelve, oltva, féregtelenítve és bolhátlanítva, illetve ivartalanítással adják örökbe, amelynek költsége 29 ezer forint. Tájékoztatás mindennap 8 óra és 16:30 között kérhető a következő számon: 30/232-1890. 

gazdit keresnek
Gazdit keresnek édes kiskutyák, köztük Zseton is. Forrás: MÁSA

Zseton körülbelül 8 éves, kistestű, ivartalanított, jó magaviseletű, nem egy nyomulós kutyuska. Sajnos épp ezért még senki sem vette őt észre, pedig nagyon vágyik egy igazi, rendes gazdira! Idősek mellé is ajánljuk, de csakis benti tartással fogadható örökbe.

Gazdit keresnek: nem csak Zseton, Mina és Herkules is 

Mina 1,5-2 év körüli, kistestű, ivartalanított kutyalány. Szerencsésen megúszott egy gázolást. Az autó sofőrje megállt, felkapta a halálra rémült kutyust és bevitte a MÁSÁhoz. Szerencsére Minuskának az ijedtségen kívül nem lett semmi baja. Eleinte kissé tartózkodó, el kell nyerni a bizalmát, ezért csak türelmes gazdiknak ajánlják, benti tartással.

Mina is családra vágyik

Herkules körülbelül 2 éves, kistestű, ivartalanított kankutya. Amilyen kicsi, olyan nagy szája van, imád intézkedni. Az emberekkel eleinte kissé tartózkodó, ezért őt is türelmes gazdiknak ajánlják, benti tartással.

Herkules nagyon cuki. Szabad beleszeretni!

A boon.hu oldalon további örökbefogadható kutyusokat talál, talán ők is tetszenének?

 

