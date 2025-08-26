A cél nem az, hogy jól érezd magad! Az egyik legextrémebb futókihívás a borsodi Daráló

Nem az a cél, hogy jól érezd magad. A cél, hogy túléld – írja az Edelényi Futók Egyesülete (EFE). A Daráló nem egy szokványos futóverseny, hanem az EFE különleges ötlete. A céljuk az volt, hogy létrehozzanak egy olyan kihívást, ami nem a tömegről, nem a szórakozásról, hanem a kitartásról szól. Egy futás, amelyben nincs mezőny, nincs taps, nincs érem, csak a futó és a végtelennek tűnő körök egy kastély árnyékában.

Már ketten teljesítették az extrém futókihívást. A fotón az augusztus 23-án teljesítő Takács Krisztián.

Már két ember teljesítette a futókihívást

Július közepén született meg a Daráló történetének első sikeres teljesítése. Takács Krisztián, Csipi volt az, aki végigvitte a 137 kilométeres távot a Kastélysziget külső sétányán, és ezzel elindította a láncot. A teljesítő ugyanis két új futót hívott ki, akiknek bizonyítaniuk kell, hogy képesek szembenézni a próbatétellel. És most ismét Takács Krisztián neve került elő. Az egyik kihívottat ugyanis ugyanúgy hívják, mint az első teljesítőt! Szóval Takács Krisztián után egy másik Takács Krisztán darálta a köröket augusztus 23-án a csodálatos edelényi Kastélysziget körül. Takács Krisztián hivatalos ideje 16 óra 40 perc lett. A következő kihívott, Kovács Ádám sérülés miatt nem tudott elrajtolni, így a Daráló legközelebb szeptember 5-én indul újra. Az első női futónak, Popovics Adriennek szurkolhatunk.

Mi teszi extrémmé a kihívást?

Éjfélkor indul az óra, és egy futó vesz részt rajta. Ez nem közösségi élmény, hanem magányos harc. Frissítésről mindenki maga gondoskodik, nincs szervezett segítség. 17 óra szintidő, ha valaki nem fér bele, a teljesítés érvénytelen. Ez a próba a teljes magányról is szól, maximum szurkolhatnak a futónak. A díj pedig a teljesítmény maga. Nem pénzdíj, nem versenykupák, hanem valami egészen más a jutalom a Daráló végén. Egy egyedi söröskorsó, amit frissen csapolt itallal töltenek meg. A jutalom jelképes, de azt, hogy valaki végigdarálta a 137 kilométert, valószínűleg egy életre elviszi magával aki legyőzi a Darálót.