Tehetünk-e bármit is, ha a szomszéd fűnyírás közben kárt okoz az autónkban?

A kertes házban élők számára a fűnyírás épp annyira a nyár része, mint a naptej vagy a szúnyogriasztó. A legtöbbször békés és megnyugtató tevékenység azonban komoly veszélyeket is rejthet. Egy óvatlan pillanat, egy a fűben megbúvó kavics vagy makk, és máris megtörténik a baj, ami nemcsak a szomszédi viszonyt, de a pénztárcánkat is próbára teheti.

Küzdelmes fűnyírás

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Ha az Ön felelőtlen fűnyírása okozta a bajt

Ha a legrosszabb forgatókönyv valósul meg, és az ön fűnyírója okoz kárt, a legfontosabb a higgadtság és a korrektség. A jogi alapelv egyértelmű: aki a kárt okozza, az köteles azt megtéríteni. A fűnyíró működtetése ráadásul a törvény szemében fokozott veszéllyel járó tevékenységnek, úgynevezett veszélyes üzemnek minősül, ami szigorúbb felelősséggel jár. Az első és legfontosabb lépés, hogy azonnal hagyja abba a munkát, és ismerje el a történteket. Soha ne próbálja meg eltitkolni a kárt, az csak súlyosbítja a helyzetet. Menjen át a szomszédhoz, mondja el, mi történt, és készítsenek közösen fényképeket a sérülésről és a helyszínről. Ez mindkét fél érdekét szolgálja a későbbi ügyintézés során. A legtöbb autósnak vagy háztulajdonosnak ilyenkor azonnal a saját zsebébe kellene nyúlnia, pedig létezik egy sokkal egyszerűbb megoldás. A legtöbb lakásbiztosítás tartalmaz felelősségbiztosítást is, ami pontosan az ilyen, általunk másnak okozott károkra nyújt fedezetet. Vegye elő a biztosítási kötvényét, és haladéktalanul jelentse be a kárt a biztosítójának. Ők felveszik a kapcsolatot a károsulttal, és intézik a kártalanítást.