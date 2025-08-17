augusztus 17., vasárnap

Hiba a kertben

2 órája

Tehetünk-e bármit is, ha a szomszéd fűnyírás közben kárt okoz az autónkban?

Egy idilli hétvégi nap, zúg a fűnyíró, száll a frissen vágott fű illata. Aztán egy éles csattanás, és a szomszéd vadonatúj autójának szélvédője pókhálósra reped egy felpattanó kőtől. A békés, pihentető, jól megérdemelt fűnyírás egy pillanat alatt válik rémálommá, és felmerül a kérdés: ki fizet, és mi a teendő? Segítünk eligazodni a kellemetlen helyzetben.

Boon.hu

A kertes házban élők számára a fűnyírás épp annyira a nyár része, mint a naptej vagy a szúnyogriasztó. A legtöbbször békés és megnyugtató tevékenység azonban komoly veszélyeket is rejthet. Egy óvatlan pillanat, egy a fűben megbúvó kavics vagy makk, és máris megtörténik a baj, ami nemcsak a szomszédi viszonyt, de a pénztárcánkat is próbára teheti.

A fűnyírás nem csak játék és mese
Küzdelmes fűnyírás
Forrás:  Shutterstock/illusztráció

Ha az Ön felelőtlen fűnyírása okozta a bajt

Ha a legrosszabb forgatókönyv valósul meg, és az ön fűnyírója okoz kárt, a legfontosabb a higgadtság és a korrektség. A jogi alapelv egyértelmű: aki a kárt okozza, az köteles azt megtéríteni. A fűnyíró működtetése ráadásul a törvény szemében fokozott veszéllyel járó tevékenységnek, úgynevezett veszélyes üzemnek minősül, ami szigorúbb felelősséggel jár. Az első és legfontosabb lépés, hogy azonnal hagyja abba a munkát, és ismerje el a történteket. Soha ne próbálja meg eltitkolni a kárt, az csak súlyosbítja a helyzetet. Menjen át a szomszédhoz, mondja el, mi történt, és készítsenek közösen fényképeket a sérülésről és a helyszínről. Ez mindkét fél érdekét szolgálja a későbbi ügyintézés során. A legtöbb autósnak vagy háztulajdonosnak ilyenkor azonnal a saját zsebébe kellene nyúlnia, pedig létezik egy sokkal egyszerűbb megoldás. A legtöbb lakásbiztosítás tartalmaz felelősségbiztosítást is, ami pontosan az ilyen, általunk másnak okozott károkra nyújt fedezetet. Vegye elő a biztosítási kötvényét, és haladéktalanul jelentse be a kárt a biztosítójának. Ők felveszik a kapcsolatot a károsulttal, és intézik a kártalanítást.

Ön a károsult: Mit tehet, ha a szomszéd rombol?

Ha az ön ablakát vagy autóját éri a felpattanó kő, szintén a nyugodt kommunikáció az elsődleges. Menjen át a fűnyírást végző szomszédhoz, és jelezze a problémát. Kérje el a személyes adatait és a lakásbiztosításának kötvényszámát. Fontos, hogy itt is készüljenek fotók a kárról. Ha a szomszéd együttműködő, a folyamat viszonylag egyszerűen lezajlik a biztosítón keresztül. Sajnos előfordulhat, hogy a károkozó nem ismeri el a felelősségét, vagy nincs biztosítása. Ebben az esetben, ha a békés megegyezés nem vezet eredményre, nem marad más hátra, mint a jogi út. Első körben írásban, tértivevényes levélben kell felszólítani a kár megtérítésére, végső esetben pedig fizetési meghagyásos eljárást vagy polgári pert lehet indítani.

A megelőzés a legolcsóbb megoldás

A legjobb természetesen elkerülni a bajt. Fűnyírás előtt mindig járjuk körbe a területet, és szedjük össze a nagyobb köveket, ágakat, egyéb tereptárgyakat. Tartsunk biztonságos távolságot az autóktól, ablakoktól és másoktól. Egy kis elővigyázatossággal rengeteg pénzt, időt és szomszédi viszályt spórolhatunk meg magunknak. Ha egyéb súlyos, kerti bűnökre kíváncsi, olvassa el korábbi, a témában íródott cikkünket.

 

