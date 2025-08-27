1 órája
Ha csomagot adna fel, akkor ezt tudnia kell!
Lesz idő, amikor emiatt csak és kizárólag az internetes felületük lesz majd használható. A Foxpost alkalmazás szeptembertől nem lesz többé.
Már csak augusztus végéig lehet használni a Foxpost alkalmazást a mobiltelefonokon – írják közleményükben. Ennek az lehet az oka, hogy a Foxpost és a Packeta összeolvasnak, és majd ezután lesz utódja az appnak.
Foxpost alkalmazás helyett webes felület
Mivel a cég csak 2026-ra ígéri az új alkalmazást, amivel csomagügyeinket intézhetjük majd, augusztus végétől kizárólag a webes felületük lesz használható. Nem kell viszont aggódni, mivel azt ígérték, hogy ugyan úgy nyomon lehet itt is követni a csomag útját, és a többi szolgáltatás is elérhető marad.
Most sem az alkalmazást használom, igazából nem is tudtam, hogy van. Ha rendelek valamit, simán annak a weboldalnak a felületét használom, ahonnan rendelek és általában ezek pont a Foxpost vagy Packeta szolgáltatását veszik igénybe. Ha megjelenik az új alkalmazás, akkor viszont több mint valószínű, hogy kipróbálom
– mondta Tóth Ádám miskolci felhasználó.
