Bosszankodhat, ha nem figyel

1 órája

Ha csomagot adna fel, akkor ezt tudnia kell!

Lesz idő, amikor emiatt csak és kizárólag az internetes felületük lesz majd használható. A Foxpost alkalmazás szeptembertől nem lesz többé.

Boon.hu

Már csak augusztus végéig lehet használni a Foxpost alkalmazást a mobiltelefonokon – írják közleményükben. Ennek az lehet az oka, hogy a Foxpost és a Packeta összeolvasnak, és majd ezután lesz utódja az appnak.

Egybeolvadhat a Foxpost és a Packeta.
A Foxpost webes felülete
Forrás: foxpost.hu

 

Foxpost alkalmazás helyett webes felület

Mivel a cég csak 2026-ra ígéri az új alkalmazást, amivel csomagügyeinket intézhetjük majd, augusztus végétől kizárólag a webes felületük lesz használható. Nem kell viszont aggódni, mivel azt ígérték, hogy ugyan úgy nyomon lehet itt is követni a csomag útját, és a többi szolgáltatás is elérhető marad.

Most sem az alkalmazást használom, igazából nem is tudtam, hogy van. Ha rendelek valamit, simán annak a weboldalnak a felületét használom, ahonnan rendelek és általában ezek pont a Foxpost vagy Packeta szolgáltatását veszik igénybe. Ha megjelenik az új alkalmazás, akkor viszont több mint valószínű, hogy kipróbálom

 – mondta Tóth Ádám miskolci felhasználó.

 

