Képeken az én Miskolcom

#MiskolcVibes – „Az én Miskolcon!” címmel fotókiállítás nyílik a Miskolcért Közösségi Alapítvány szervezésében. A fotókiállítás a MiskolcVibes fotópályázat és a nyár elején megrendezett ifjúsági fotós műhelymunkák legjobb képeiből válogat, amelyek bemutatják, mit jelent Miskolcon élni – a fiatalok és az itt élők szemszögéből.

Fotókiállítás nyílik az én Miskolcom címmel Fotó: shutterstock, zhukovvvlad

Az én Miskolcom fotókiállítás később vándorútra indul

A város hangulata, közösségei, épített és természeti környezete kerül reflektorfénybe, olvasható a tárlat meghívójában. A kiállítás október végéig tekinthető meg a Tudomány és Technika Házában (TTH), ezt követően vándorkiállításként más helyszíneken is látható lesz. Az ünnepélyes megnyitó augusztus 29-én (jövő pénteken) a TTH-ban, este 6 órától lesz. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

