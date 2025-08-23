augusztus 23., szombat

Megnyitó

3 órája

Képeken az én Miskolcom

Címkék#Tudomány és Technika Ház#műhelymunka#Az én Miskolcon#MiskolcVibes#fotókiállítás#fotós#Miskolc

Tárlat nyílik a Tudomány és Technika házában. Az én Miskolcom című fotókiállítás a MiskolcVibes fotópályázat és a nyár elején megrendezett ifjúsági fotós műhelymunkák legjobb képeiből válogat.

#MiskolcVibes – „Az én Miskolcon!” címmel fotókiállítás nyílik a Miskolcért Közösségi Alapítvány szervezésében. A fotókiállítás a MiskolcVibes fotópályázat és a nyár elején megrendezett ifjúsági fotós műhelymunkák legjobb képeiből válogat, amelyek bemutatják, mit jelent Miskolcon élni – a fiatalok és az itt élők szemszögéből. 

fotókiállítás
Fotókiállítás nyílik az én Miskolcom címmel Fotó: shutterstock, zhukovvvlad

Az én Miskolcom fotókiállítás később vándorútra indul

A város hangulata, közösségei, épített és természeti környezete kerül reflektorfénybe, olvasható a tárlat meghívójában. A kiállítás október végéig tekinthető meg a Tudomány és Technika Házában (TTH), ezt követően vándorkiállításként más helyszíneken is látható lesz. Az ünnepélyes megnyitó augusztus 29-én (jövő pénteken) a TTH-ban, este 6 órától lesz. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

További hírek Miskolcról a boon.hu oldalon olvashatók.

 

