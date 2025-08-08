augusztus 8., péntek

Kapaszkodj!

33 perce

Összegezték hányszor mozdult meg a föld a Bükk térségében júliusban – elképesztő szám!

Címkék#Richter-skála#földrengés#földmozgás#Bükk#Miskolc

Volt mit számolni a szakembereknek. A Kárpát-Pannon régióban, ezen belül a Bükk környékén is észleltek számos földrengést.

Boon.hu

Nem telt eseménytelenül a július szeizmológiai szempontból. 2025 júliusában obszervatóriumunk 64 földrengést és 124 antropogén szeizmikus eseményt regisztrált a Kárpát-Pannon régióban – számolt be a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.

földrengés a Bükkben, bükki látkép
A Bükk térségében is észleltek számos földrengést a szakemberek. A földrengést robbantások is okozhatják Forrás:  MW

A földrengést robbantások is okozhatják

Egyes erősségű földmozgást észleltek Miskolcon július 15-én, valamint a borsodi Kács közelében július 28-án. Itt a műszerek a Richter-skála szerinti 2,5-ös erősségű földmozgást észleltek. A földrengést, amely 17 óra 22 perckor, két kilométeres mélységben volt, a lakosság érzékelte. A Bükkben a legtöbb szeizmikus eseményt ugyanakkor robbantás okozta júliusban a bejegyzés szerint.

Júniusban is észlelték a föld mozgását több helyen

Korábban a BOON arról számolt be, hogy Miskolc közelében összesen két különböző ponton észleltek kisebb rengéseket idén júniusban, amelyeket nem mindenki érzékelt. a Magyar Földtani Intézet adatai szerint a földrengések magnitúdója nem haladta meg a 2-es erősséget, ám így is elegendő volt ahhoz, hogy a csendesebb területeken érzékelni lehessen a talaj enyhe remegését. A rengések időpontjai és helyszínei alapján egyértelmű, hogy nem egyetlen, nagyobb eseményről volt szó, hanem több, kisebb földmozgásról, amelyek egymástól függetlenül történtek. Az első rengés június 10-én 01:18 Bükkszentkereszt környékén egy 1,4 Magnitúdó a második rengést pedig június 25-én 03:33 Alsózsolca környékén észlelték ami 0,8 Magnitúdó volt.

