Összegezték hányszor mozdult meg a föld a Bükk térségében júliusban – elképesztő szám!

Nem telt eseménytelenül a július szeizmológiai szempontból. 2025 júliusában obszervatóriumunk 64 földrengést és 124 antropogén szeizmikus eseményt regisztrált a Kárpát-Pannon régióban – számolt be a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.

A Bükk térségében is észleltek számos földrengést a szakemberek.

Egyes erősségű földmozgást észleltek Miskolcon július 15-én, valamint a borsodi Kács közelében július 28-án. Itt a műszerek a Richter-skála szerinti 2,5-ös erősségű földmozgást észleltek. A földrengést, amely 17 óra 22 perckor, két kilométeres mélységben volt, a lakosság érzékelte. A Bükkben a legtöbb szeizmikus eseményt ugyanakkor robbantás okozta júliusban a bejegyzés szerint.