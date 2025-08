Masszív Fidesz győzelmet hozna, ha ma lennének a választások

Orbán Viktor Tusnádfürdőn közölte, hogy belső felmérésük szerint, ha most vasárnap lennének a választások, nyolcvan választókerület is a kormánypártoké lehetne. Az egyébként bizalmasan kezelt közvélemény-kutatás egyes adatai kiszivárogtak, így Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5-ös számú egyéni választókerületre vonatkozó számok is. Szakembert kérdeztünk arról, mennyire lehet ezt komolyan venni és tulajdonképpen mi a Fidesz szándéka egy ilyen belső méréssel.

Deák Dániel szerit a felmérés a Fidesz stabil helyzetét mutatja Forrás: XXI. Század Intézet

Deák Dániel szerint beszédesek a számok

Sorra jönnek ki különböző közvélemény-kutatások, ami azzal függ össze, hogy a miniszterelnök vasárnap a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen kijelentette, hogy ha most vasárnap lennének a választások, akkor 106 egyéni választókerületből nyolcvanat megnyernének, ami fölényes győzelmet eredményezne. Ezzel kapcsolatban Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy fogalmazott kérdésünkre, hogy a Fidesz saját, belső mérései alapján a mostani adatok egy stabil többséget jelentenének a kormánypártok számára a törvényhozásban egy közeli választáson.