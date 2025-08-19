Véget ért a fesztivál, csodás volt a záró hétvége is

A fesztivál záró hétvégéje

A fürdő programsorozatának záró hétvégéjén a gyerekek nagy kedvence, Bing és Soula csalt mosolyt a fesztiválozók arcára, majd a V-Techből ismert Kefir lépett a színpadra és vele együtt énekelhették a legnagyobb slágereket a jelenlévők. Augusztus 16-án véget ért a Zsóry Fest, de minden remény szerint jövőre újra elindul majd a parti.