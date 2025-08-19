augusztus 19., kedd

II. Zsóry Fest

1 órája

Véget ért a fesztivál, csodás volt a záró hétvége is

Jó hangulatban zárták a II. Zsóry Festet. A bulié és a zenéé volt most is s főszerep, fájó szívvel búcsúztatták a fesztivált a fürdőzők.

Boon.hu

A Zsóry Fest negyedik állomásán is remekül szórakoztak a fesztiválozók a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben. A fellépők fergeteges hangulatot varázsoltak a meleg nyári napon, a színpadon Josh és Betti, valamint DJ Deka és Miss Chrisstyn tolta a muzsikát.

Véget ért a fesztivál a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben
A fesztivál záró hétvégéje

A fürdő programsorozatának záró hétvégéjén a gyerekek nagy kedvence, Bing és Soula csalt mosolyt a fesztiválozók arcára, majd a V-Techből ismert Kefir lépett a színpadra és vele együtt énekelhették a legnagyobb slágereket a jelenlévők. Augusztus 16-án véget ért a Zsóry Fest, de minden remény szerint jövőre újra elindul majd a parti.

 

