Véget ért a fesztivál, csodás volt a záró hétvége is
Jó hangulatban zárták a II. Zsóry Festet. A bulié és a zenéé volt most is s főszerep, fájó szívvel búcsúztatták a fesztivált a fürdőzők.
A Zsóry Fest negyedik állomásán is remekül szórakoztak a fesztiválozók a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben. A fellépők fergeteges hangulatot varázsoltak a meleg nyári napon, a színpadon Josh és Betti, valamint DJ Deka és Miss Chrisstyn tolta a muzsikát.
A fesztivál záró hétvégéje
A fürdő programsorozatának záró hétvégéjén a gyerekek nagy kedvence, Bing és Soula csalt mosolyt a fesztiválozók arcára, majd a V-Techből ismert Kefir lépett a színpadra és vele együtt énekelhették a legnagyobb slágereket a jelenlévők. Augusztus 16-án véget ért a Zsóry Fest, de minden remény szerint jövőre újra elindul majd a parti.
