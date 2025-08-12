Ajánló
42 perce
Véget ér a fesztivál, zárul Zsóry mókatára
Még utoljára lehet csatlakozni a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő programsorozatának utolsó állomásához. A fesztivál utolsó hétvégéjén is jó szórakozás vár
A fürdőzés, a zene és a tánc volt a főszerepben a Zsóry Fest negyedik állomásán is. A Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben ezen a hétvégén is programok és koncertek várták a fesztiválozókat. A színpad Josh és Bettié, valamint DJ Dekáé és Miss Chrisstyné volt.
Ezt ne hagyja ki!Nyári hangulat
7 órája
Szuperül sikerült Zsóry-ban a programsorozat negyedik állomása is
A fesztivál utolsó hétvégéje
A programsorozat utolsó napján elsőként a gyerekek nagy kedvence, Bing és Soula érkezik majd, utána pedig a V-Tech-ből ismert Kefir szórakoztatja a közönséget örökzöld slágerekkel augusztus 16-án - írja a mezokovesd.hu
Ezt ne hagyja ki!Időjárás
3 órája
Visszatér az augusztusi pokol, de meddig tart? Itt a válasz! (videó)
Ezt ne hagyja ki!Kapás!
2 órája
A szomszédból hozták a lopott cuccot - a cigándi járőrök kapták el őket
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre