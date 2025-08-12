Véget ér a fesztivál, zárul Zsóry mókatára

A fürdőzés, a zene és a tánc volt a főszerepben a Zsóry Fest negyedik állomásán is. A Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben ezen a hétvégén is programok és koncertek várták a fesztiválozókat. A színpad Josh és Bettié, valamint DJ Dekáé és Miss Chrisstyné volt.

Véget ér a fesztivál, jön az utolsó hétvége

Forrás: mezokovesd.hu