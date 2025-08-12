augusztus 12., kedd

Véget ér a fesztivál, zárul Zsóry mókatára

Még utoljára lehet csatlakozni a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő programsorozatának utolsó állomásához. A fesztivál utolsó hétvégéjén is jó szórakozás vár

Boon.hu

A fürdőzés, a zene és a tánc volt a főszerepben a Zsóry Fest negyedik állomásán is. A Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben ezen a hétvégén is programok és koncertek várták a fesztiválozókat. A színpad Josh és Bettié, valamint DJ Dekáé és Miss Chrisstyné volt.

Most lesz a fesztivál záróhétvégéje.
Véget ér a fesztivál, jön az utolsó hétvége
Forrás: mezokovesd.hu

A fesztivál utolsó hétvégéje

A programsorozat utolsó napján elsőként a gyerekek nagy kedvence, Bing és Soula érkezik majd, utána pedig a V-Tech-ből ismert Kefir szórakoztatja a közönséget örökzöld slágerekkel augusztus 16-án - írja a mezokovesd.hu

 

