1 órája
Szuperül sikerült Zsóry-ban a programsorozat negyedik állomása is
A fürdőzésé, a zenéé és a táncé volt a főszerep a Zsóry Festen. A fesztivál negyedik hétvégéjén is fergeteges hangulat uralkodott.
A fesztivál harmadik állomása a 2000-es évek slágereitől volt hangos a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben. DJ Páz és Jucus jóvoltából szólt a zene, majd a gyerekek egyik kedvence, Brandnyúl szórakoztatta a közönséget.
Programsorozat Zsóry-ban – legendás volt a harmadik szombat is
A fesztivál folytatása
Nem ért véget a fesztiválozás a strandon, hiszen augusztus 9-én újra programokkal várták az érdeklődőket a Zsóry Festen. Ezen a hétvégén Josh és Betti léptek a színpadra és szórakoztatták a közönséget az igazi nyári hangulatban, majd DJ Deka és Miss Chrisstyn gondoskodtak a buli folytatásáról.
Ezzel viszont még mindig nincs vége, a programsorozat utolsó alkalmán, augusztus 16-án 15 órakot a kisgyerekek két kedvence, Bing és Soula látogat majd el a fürdőbe, majd 16 órától a V-Techből ismert Kefir lép majd színpadra – írja a mezokovesd.hu
