augusztus 12., kedd

Klára névnap

23°
+31
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyári hangulat

20 perce

Szuperül sikerült Zsóry-ban a programsorozat negyedik állomása is

Címkék#Zsóry#fesztivál#mezőkövesd

A fürdőzésé, a zenéé és a táncé volt a főszerep a Zsóry Festen. A fesztivál negyedik hétvégéjén is fergeteges hangulat uralkodott.

Boon.hu

A fesztivál harmadik állomása a 2000-es évek slágereitől volt hangos a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben. DJ Páz és Jucus jóvoltából szólt a zene, majd a gyerekek egyik kedvence, Brandnyúl szórakoztatta a közönséget.

A fesztivál ismételten nagy sikert aratott.
A fesztivál negyedik hétvégéje is fergetegesen telt
Forrás: mezokovesd.hu

A fesztivál folytatása

Nem ért véget a fesztiválozás a strandon, hiszen augusztus 9-én újra programokkal várták az érdeklődőket a Zsóry Festen. Ezen a hétvégén Josh és Betti léptek a színpadra és szórakoztatták a közönséget az igazi nyári hangulatban, majd DJ Deka és Miss Chrisstyn gondoskodtak a buli folytatásáról.

Ezzel viszont még mindig nincs vége, a programsorozat utolsó alkalmán, augusztus 16-án 15 órakot a kisgyerekek két kedvence, Bing és Soula látogat majd el a fürdőbe, majd 16 órától a V-Techből ismert Kefir lép majd színpadra – írja a mezokovesd.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu