Szuperül sikerült Zsóry-ban a programsorozat negyedik állomása is

A fesztivál folytatása

Nem ért véget a fesztiválozás a strandon, hiszen augusztus 9-én újra programokkal várták az érdeklődőket a Zsóry Festen. Ezen a hétvégén Josh és Betti léptek a színpadra és szórakoztatták a közönséget az igazi nyári hangulatban, majd DJ Deka és Miss Chrisstyn gondoskodtak a buli folytatásáról.

Ezzel viszont még mindig nincs vége, a programsorozat utolsó alkalmán, augusztus 16-án 15 órakot a kisgyerekek két kedvence, Bing és Soula látogat majd el a fürdőbe, majd 16 órától a V-Techből ismert Kefir lép majd színpadra – írja a mezokovesd.hu