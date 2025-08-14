Fesztiválok, zene, tánc, karaoke és sok más változatos program lesz Miskolcon a hétvégén

Karaoke party a Naívban

Egy este, ahol a hangulat fontosabb, mint a hangterjedelem. Ha szeretsz énekelni, az sem számít, ha nem tudsz. Pénteken este 8 órától tart a buli kifulladásig a Naív Cafe & Coctail Bar-ban Miskolcon.

Egy est, ami táncra csábít

Augusztus 15-én, pénteken 18:00-tól 22:00-ig egy igazán különleges latinos hangulatú estére invitálják az érdeklődőket a Délidő Étterembe, ahol a finom ízek és frissítő italok mellett a ChillVibe formáció és a Miskolcz-Revital Tánccsoport Egyesület profi táncosai pörgetik fel az estét.

VII. Color Fesztivál

Augusztus 15-én, pénteken tartják a VII. Color Fesztivált az Egyetemi Körcsarnokban. A világ legszínesebb fesztiválján olyan fellépők lépnek a színpadra, mint L.L. Junior, Kkevin, Pumped Gabo, LYLY, Milank és DJ Atti.

Hawaii hangulat vár két helyen is a hétvégén Fotó: Shutterstock, Maridav

Cutler Day Miskolc

A nyár legerősebb eseménye vár mindenkit 2025. augusztus 16-án, szombaton a miskolctapolcai Ellipsum Élmény- és Strandfürdőben. Ez egy teljes nap lesz, ahol igazán ütős megmérettetések és bomba programok várják az érdeklődőket, akik itt megmutathatják, mire képesek.

Muscle & Cars – Cutler Day Autókiállítás

Az autó- és fitnesz rajongóknak ajánljuk figyelmébe ezt az eseményt. Augusztus 16-án, szombaton 10:00-tól várják az érdeklődőket a Miskolctapolcai Strandfürdőbe, ahol a főszerep a lélegzetelállító izomzaté, a lenyűgöző autóké és a 90-es évek legendás dallamaié lesz.

Hawaii Party

Szombat este a Jazz Cafe & Barban várnak minden kedves érdeklődőt, aki a legjobb zenére vágyik egy finom ital mellett. Fontos, van dress code: hwaii stílusú öltözékben kell megjelenni, azaz virágmintás ingben, virággal a fül mögött, tangapapucsban, színes szoknyában és bármilyen trópusi kiegészítővel.

Avasi bolhapiac és gardróbvásár

Az Avasi Közösségi Kávézónál várják az érdeklődőket augusztus 16-án, szombaton délelőtt újra, egy hosszabb szünet után a bolhapiac és gardróbvásárra. Lehet menni árulni, nézelődni, mindenféle használt cucc helyet kap. Fontos, hogy az eladóknak előzetesen regisztrálni kell.