1 órája
Fesztiválok, zene, tánc, karaoke és sok más változatos program lesz Miskolcon a hétvégén
Rengeteg program lesz Miskolcon a hétvégén, lesz miből válogatni. A fantasztikus zenés-táncos események mellett fesztiválokon is lehet majd tombolni.
Nem tudod, mit csinálj a hétvégén a fárasztó hétköznapok után? Akkor jó helyen jársz, ugyanis összegyűjtöttük a hétvégi programok legjavát, hogy senki ne maradjon program nélkül.
Fesztiválok is lesznek még így a nyár vége felé, de egyéb kikapcsolódási lehetőségek közül is válogathatsz. Mutatjuk a legjobbakat:
Karaoke party a Naívban
Egy este, ahol a hangulat fontosabb, mint a hangterjedelem. Ha szeretsz énekelni, az sem számít, ha nem tudsz. Pénteken este 8 órától tart a buli kifulladásig a Naív Cafe & Coctail Bar-ban Miskolcon.
Egy est, ami táncra csábít
Augusztus 15-én, pénteken 18:00-tól 22:00-ig egy igazán különleges latinos hangulatú estére invitálják az érdeklődőket a Délidő Étterembe, ahol a finom ízek és frissítő italok mellett a ChillVibe formáció és a Miskolcz-Revital Tánccsoport Egyesület profi táncosai pörgetik fel az estét.
VII. Color Fesztivál
Augusztus 15-én, pénteken tartják a VII. Color Fesztivált az Egyetemi Körcsarnokban. A világ legszínesebb fesztiválján olyan fellépők lépnek a színpadra, mint L.L. Junior, Kkevin, Pumped Gabo, LYLY, Milank és DJ Atti.
Cutler Day Miskolc
A nyár legerősebb eseménye vár mindenkit 2025. augusztus 16-án, szombaton a miskolctapolcai Ellipsum Élmény- és Strandfürdőben. Ez egy teljes nap lesz, ahol igazán ütős megmérettetések és bomba programok várják az érdeklődőket, akik itt megmutathatják, mire képesek.
Muscle & Cars – Cutler Day Autókiállítás
Az autó- és fitnesz rajongóknak ajánljuk figyelmébe ezt az eseményt. Augusztus 16-án, szombaton 10:00-tól várják az érdeklődőket a Miskolctapolcai Strandfürdőbe, ahol a főszerep a lélegzetelállító izomzaté, a lenyűgöző autóké és a 90-es évek legendás dallamaié lesz.
Hawaii Party
Szombat este a Jazz Cafe & Barban várnak minden kedves érdeklődőt, aki a legjobb zenére vágyik egy finom ital mellett. Fontos, van dress code: hwaii stílusú öltözékben kell megjelenni, azaz virágmintás ingben, virággal a fül mögött, tangapapucsban, színes szoknyában és bármilyen trópusi kiegészítővel.
Avasi bolhapiac és gardróbvásár
Az Avasi Közösségi Kávézónál várják az érdeklődőket augusztus 16-án, szombaton délelőtt újra, egy hosszabb szünet után a bolhapiac és gardróbvásárra. Lehet menni árulni, nézelődni, mindenféle használt cucc helyet kap. Fontos, hogy az eladóknak előzetesen regisztrálni kell.
VII. Perecesi Rockfesztivál
Idén is megrendezik a Perecesi Rockfesztivált, ezúttal már a hetedik alkalommal. A színpad 16:00-tól 17:00-ig a Breath-é, 17:30-tól 18:30-ig a Nagymamám Blues-A-é, ’9:00-tól 20:00-ig a Top68-é, végül 20:30-tól 22:00 ig fellép Kiss Csaba és Barátai.
Csengey Kerti Party
Augusztus 15-től 16-ig tart a kerti parti a Csengey-Kertben. A tavalyi hatalmas siker után idén is fergeteges hangulattal várják az érdeklődőket zenével, fényekkel, meglepetésekkel, fellépőkkel és programokkal. A nyár egyik legjobb estéjét ígérik!
Festményvásár és -kiállítás
Augusztus 16-án és 17-én festményvásárt és -kiállítást tartanak a Tudomány és Technika Házában. A rendezvényen több mint 300 kortárs festőművész alkotásából válogathatnak az érdeklődők.
Kubai hétvége a Miskolci Sohóban
Augusztus 15-én és 16-án várják a vendégeket a Miskolci Sohóban, egy fergeteges kubai hétvégére. Ezen a két estén fülledt kubai ritmusokkal, szamba-lüktetéssel, szivarfüsttel és a konga mély hangjaival töltik meg a teret, és havannai hangulattal varázsolják el a körforgalmat.
Edda koncert
Helyszínváltozás volt, a Lovagi Tornák Terére meghirdetett Edda Művek koncertet műszaki okok miatt áthelyezték a Csengey-kertbe. Augusztus 17-én, vasárnap ide várják majd a tombolni vágyókat este 9 órától. Ezen a koncerten mindenki a kör közepén érezheti majd magát.