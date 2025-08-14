augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

33°
+37
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Indulhat a szórakozás!

1 órája

Fesztiválok, zene, tánc, karaoke és sok más változatos program lesz Miskolcon a hétvégén

Címkék#hétvége#fesztivál#fesztiválprogram#programajánló#program#koncert#tánc

Rengeteg program lesz Miskolcon a hétvégén, lesz miből válogatni. A fantasztikus zenés-táncos események mellett fesztiválokon is lehet majd tombolni.

Borbély Gergely

Nem tudod, mit csinálj a hétvégén a fárasztó hétköznapok után? Akkor jó helyen jársz, ugyanis összegyűjtöttük a hétvégi programok legjavát, hogy senki ne maradjon program nélkül.
Fesztiválok is lesznek még így a nyár vége felé, de egyéb kikapcsolódási lehetőségek közül is válogathatsz. Mutatjuk a legjobbakat:

A zenéé, a táncé és a fesztiválozásé lesz a főszerep a hétvégén.
Fesztiválok, zene és tánc, de még Edda koncert is lesz a hétvégén
Forrás:  Facebook

Karaoke party a Naívban

Egy este, ahol a hangulat fontosabb, mint a hangterjedelem. Ha szeretsz énekelni, az sem számít, ha nem tudsz. Pénteken este 8 órától tart a buli kifulladásig a Naív Cafe & Coctail Bar-ban Miskolcon.

Egy est, ami táncra csábít

Augusztus 15-én, pénteken 18:00-tól 22:00-ig egy igazán különleges latinos hangulatú estére invitálják az érdeklődőket a Délidő Étterembe, ahol a finom ízek és frissítő italok mellett a ChillVibe formáció és a Miskolcz-Revital Tánccsoport Egyesület profi táncosai pörgetik fel az estét.

VII. Color Fesztivál

Augusztus 15-én, pénteken tartják a VII. Color Fesztivált az Egyetemi Körcsarnokban. A világ legszínesebb fesztiválján olyan fellépők lépnek a színpadra, mint L.L. Junior, Kkevin, Pumped Gabo, LYLY, Milank és DJ Atti.

Hawaii,Welcome,-,Hawaiian,People,Showing,Leis,Flower,Necklaces,As
Hawaii hangulat vár két helyen is a hétvégén Fotó: Shutterstock, Maridav

Cutler Day Miskolc

A nyár legerősebb eseménye vár mindenkit 2025. augusztus 16-án, szombaton a miskolctapolcai Ellipsum Élmény- és Strandfürdőben. Ez egy teljes nap lesz, ahol igazán ütős megmérettetések és bomba programok várják az érdeklődőket, akik itt megmutathatják, mire képesek.

Muscle & Cars – Cutler Day Autókiállítás

Az autó- és fitnesz rajongóknak ajánljuk figyelmébe ezt az eseményt. Augusztus 16-án, szombaton 10:00-tól várják az érdeklődőket a Miskolctapolcai Strandfürdőbe, ahol a főszerep a lélegzetelállító izomzaté, a lenyűgöző autóké és a 90-es évek legendás dallamaié lesz.

Hawaii Party

Szombat este a Jazz Cafe & Barban várnak minden kedves érdeklődőt, aki a legjobb zenére vágyik egy finom ital mellett. Fontos, van dress code: hwaii stílusú öltözékben kell megjelenni, azaz virágmintás ingben, virággal a fül mögött, tangapapucsban, színes szoknyában és bármilyen trópusi kiegészítővel.

Avasi bolhapiac és gardróbvásár

Az Avasi Közösségi Kávézónál várják az érdeklődőket augusztus 16-án, szombaton délelőtt újra, egy hosszabb szünet után a bolhapiac és gardróbvásárra. Lehet menni árulni, nézelődni, mindenféle használt cucc helyet kap. Fontos, hogy az eladóknak előzetesen regisztrálni kell.

Ezernyi áruból válogathattak legutóbb is az avasi bolhapiacon Fotó: BOON

VII. Perecesi Rockfesztivál

Idén is megrendezik a Perecesi Rockfesztivált, ezúttal már a hetedik alkalommal. A színpad 16:00-tól 17:00-ig a Breath-é, 17:30-tól 18:30-ig a Nagymamám Blues-A-é, ’9:00-tól 20:00-ig a Top68-é, végül 20:30-tól 22:00 ig fellép Kiss Csaba és Barátai.

Csengey Kerti Party

Augusztus 15-től 16-ig tart a kerti parti a Csengey-Kertben. A tavalyi hatalmas siker után idén is fergeteges hangulattal várják az érdeklődőket zenével, fényekkel, meglepetésekkel, fellépőkkel és programokkal. A nyár egyik legjobb estéjét ígérik!

Piknik hangulat, jó társaság a Csengey-kertben  Forrás Csengey-kert

Festményvásár és -kiállítás

Augusztus 16-án és 17-én festményvásárt és -kiállítást tartanak a Tudomány és Technika Házában. A rendezvényen több mint 300 kortárs festőművész alkotásából válogathatnak az érdeklődők.

A tavalyi perecesi rockfesztiválon keményen szólt a rock Fotó: BOON

Kubai hétvége a Miskolci Sohóban

Augusztus 15-én és 16-án várják a vendégeket a Miskolci Sohóban, egy fergeteges kubai hétvégére. Ezen a két estén fülledt kubai ritmusokkal, szamba-lüktetéssel, szivarfüsttel és a konga mély hangjaival töltik meg a teret, és havannai hangulattal varázsolják el a körforgalmat.

Edda koncert

Helyszínváltozás volt, a Lovagi Tornák Terére meghirdetett Edda Művek koncertet műszaki okok miatt áthelyezték a Csengey-kertbe. Augusztus 17-én, vasárnap ide várják majd a tombolni vágyókat este 9 órától. Ezen a koncerten mindenki a kör közepén érezheti majd magát.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu