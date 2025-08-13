47 perce
Megfertőzte, elgázolta, nekiütközött – de megvizsgálják, ígérik
Borsodban az elmúlt hetekben szembeötlően megszaporodtak a ritkának számító fertőzések. Fertőző sárgaság, skarlát... mi jöhet még?
Borsodban az elmúlt hetekben feltűnően megszaporodtak a ritkának számító fertőzések. Az egyik kisvárosban megjelent a hepatitis A, azaz a fertőző sárgaság, emellett felbukkant a skarlát is. Bár járványról egyelőre nincs szó, különösen fontos a megelőzés. Nem is mondanánk itt többet – ami még tudni lehet a dologról, kiderül a Boon.hu-n szerdán megjelent cikkéből.
Fertőző ez is, fertőző az is
Ha nem elég a sárgaság, megjelent a skarlát is – ezzel fokozza a „tempót” az ajánlott összeállítás, amit az alábbiakban lehet végigolvasni, ha valaki lemaradt volna róla:
Ritka, vírusos megbetegedés bukkant fel Borsodban, azonnal forduljon orvoshoz, ha ilyen tüneteket tapasztal!
A következő, nagy érdeklődést kiváltó anyag a Borsod megyei hírportálon egy nem csak fenyegető, de egészen elborzasztó-elszomorító sztori volt az előző 24 órában... A hétfőn este történt sátoraljaújhelyi tragédia riport jellegű helyszíni feldolgozása. Mit is lehetne még ehhez hozzátenni? Nehezen jönnek a szavak, amikor egy kilencéves kislány az áldozat. Amit megtudtunk a történtekről, itt leírtuk:
És hogy tényleg kiderül-e az igazság...? Erről talán majd egy később (napokkal-hetekkel későbbi?) újabb cikkben tudunk beszámolni.
Nem ennyire tragikus, de mégiscsak hasonló sztori az ajánlatunk újabb állomása: ez is közlekedési baleset, autókkal, de itt sikerült megúszni könnyebb sérüléssel a delikvensnek az ütközést. Részleges útlezárás miatt sokan a saját szemükkel is láthatták- átélhették, mi történt kedden reggel a 27-es úton, mindenki más pedig elolvashatta, avagy elolvashatja most, sőt, azóta már bővebb formában is.
A jelen hírösszefoglalónkban előfordult témák mindegyike így-úgy kapcsolódott az egészségügy kérdésköréhez, és pláne így van ez mai utolsó témánkkal. Ennek lényege az volt, hogy, idézzük:
Megkezdődtek a tárgyalások az orvosi rendelők átmeneti áthelyezéséről. Miskolc város vezetése lépéseket tett annak érdekében, hogy az erősen lepusztult Vasgyári Rendelőintézet épületében lévő rendelések méltó helyre kerüljenek.
Megszűnnek a méltatlan állapotok? Elkezdődtek a tárgyalások a Vasgyári Rendelőintézetről