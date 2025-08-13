Megfertőzte, elgázolta, nekiütközött – de megvizsgálják, ígérik

Borsodban az elmúlt hetekben feltűnően megszaporodtak a ritkának számító fertőzések. Az egyik kisvárosban megjelent a hepatitis A, azaz a fertőző sárgaság, emellett felbukkant a skarlát is. Bár járványról egyelőre nincs szó, különösen fontos a megelőzés. Nem is mondanánk itt többet – ami még tudni lehet a dologról, kiderül a Boon.hu-n szerdán megjelent cikkéből.

Járványveszély van Borsodban? Fertőző betegségek kerültek elő

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Fertőző ez is, fertőző az is

