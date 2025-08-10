augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Program

Így mesélt a fenyőkert az Avasi Arborétumban - fotók

Címkék#avasi arborétum#mesedélután#Miskolc#család

A vasárnap délutáni forróságban a fenyők lombjai alatt különös varázslat történt Miskolcon. Az Avasi Arborétum fenyőkertje megtelt családokkal és mesékkel, játékos próbatételekkel.

Így mesélt a fenyőkert az Avasi Arborétumban - fotók

Hatalmas sikert aratnak az Avasi Arborétum mesedélutánjai

Fotó: Vajda János

A júniusi mesedélután nagy sikerére való tekintettel második alkalommal költözött az avasi arborétumba a mesék világa. A Mesés miskolci fenyőkert 2.0 programjára érkező gyerekek nemcsak történeteket hallhattak, hanem játékos feladatokon és próbatételeken is részt vehettek a hatalmas fenyők árnyékában.

Mesedélután volt az avasi fenyőkertben.
A család minden tagja jól érezte magát a miskolci fenyőkert mesedélutánján
Fotó: Vajda János

Mesék a fenyőkert árnyas lombjai alatt

A szabadtéri foglalkozásra 5–8 éves gyerekeket és családjaikat várták. A mintegy másfél órás program során a kicsik élőszóban hallhattak egy mesét, amelyhez kapcsolódva beszélgettek a történet tanulságairól és az érzéseik megértéséről. A szervezők játékos mozgásos feladatokkal, valamint izgalmas próbatételekkel színesítették a délutánt, miközben a résztvevők bejárhatták a fenyőkertet.

Családi mesefoglalkozás az Avasi Arborétumban

Fotók: Vajda János

Közös élmények az egész családnak

A gyerekek homokozhattak, szaladgálhattak, a szülők és nagyszülők pedig élvezhették a nyárvégi hangulatot és a fenyők nyújtotta árnyékot. A gyerekek plédeken pihenve hallgathatták a mesét, majd a próbatételek után mindenki egy kis útravalóval térhetett haza. A szervezők harapnivalóval és üdítővel is készültek a forró nyári délutánon.

Újabb program a láthatáron

A fenyőkert sikeres mesedélutánjai és játékos sétái után a szervezők bővítik a gyermekprogramok kínálatát. Augusztus 17-én, vasárnap 16 órától 18 óráig kézműves délutánt rendeznek az 5–15 éves korosztálynak. A gyerekek festhetnek, ragaszthatnak, figurákat készíthetnek termésekből, bogyókból, tobozokból, miközben a család többi tagja a fenyőkertben sétálhat vagy pihenhet.

Ha tetszett a cikk, olvassa el, milyen volt a hétvége Borsodban! Több eseményről is beszámolt a boon.hu.

 

