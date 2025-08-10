Így mesélt a fenyőkert az Avasi Arborétumban - fotók

A júniusi mesedélután nagy sikerére való tekintettel második alkalommal költözött az avasi arborétumba a mesék világa. A Mesés miskolci fenyőkert 2.0 programjára érkező gyerekek nemcsak történeteket hallhattak, hanem játékos feladatokon és próbatételeken is részt vehettek a hatalmas fenyők árnyékában.

A család minden tagja jól érezte magát a miskolci fenyőkert mesedélutánján

Fotó: Vajda János

Mesék a fenyőkert árnyas lombjai alatt

A szabadtéri foglalkozásra 5–8 éves gyerekeket és családjaikat várták. A mintegy másfél órás program során a kicsik élőszóban hallhattak egy mesét, amelyhez kapcsolódva beszélgettek a történet tanulságairól és az érzéseik megértéséről. A szervezők játékos mozgásos feladatokkal, valamint izgalmas próbatételekkel színesítették a délutánt, miközben a résztvevők bejárhatták a fenyőkertet.