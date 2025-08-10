1 órája
Így mesélt a fenyőkert az Avasi Arborétumban - fotók
A vasárnap délutáni forróságban a fenyők lombjai alatt különös varázslat történt Miskolcon. Az Avasi Arborétum fenyőkertje megtelt családokkal és mesékkel, játékos próbatételekkel.
Hatalmas sikert aratnak az Avasi Arborétum mesedélutánjai
Fotó: Vajda János
A júniusi mesedélután nagy sikerére való tekintettel második alkalommal költözött az avasi arborétumba a mesék világa. A Mesés miskolci fenyőkert 2.0 programjára érkező gyerekek nemcsak történeteket hallhattak, hanem játékos feladatokon és próbatételeken is részt vehettek a hatalmas fenyők árnyékában.
Mesék a fenyőkert árnyas lombjai alatt
A szabadtéri foglalkozásra 5–8 éves gyerekeket és családjaikat várták. A mintegy másfél órás program során a kicsik élőszóban hallhattak egy mesét, amelyhez kapcsolódva beszélgettek a történet tanulságairól és az érzéseik megértéséről. A szervezők játékos mozgásos feladatokkal, valamint izgalmas próbatételekkel színesítették a délutánt, miközben a résztvevők bejárhatták a fenyőkertet.
Családi mesefoglalkozás az Avasi ArborétumbanFotók: Vajda János
Közös élmények az egész családnak
A gyerekek homokozhattak, szaladgálhattak, a szülők és nagyszülők pedig élvezhették a nyárvégi hangulatot és a fenyők nyújtotta árnyékot. A gyerekek plédeken pihenve hallgathatták a mesét, majd a próbatételek után mindenki egy kis útravalóval térhetett haza. A szervezők harapnivalóval és üdítővel is készültek a forró nyári délutánon.
Újabb program a láthatáron
A fenyőkert sikeres mesedélutánjai és játékos sétái után a szervezők bővítik a gyermekprogramok kínálatát. Augusztus 17-én, vasárnap 16 órától 18 óráig kézműves délutánt rendeznek az 5–15 éves korosztálynak. A gyerekek festhetnek, ragaszthatnak, figurákat készíthetnek termésekből, bogyókból, tobozokból, miközben a család többi tagja a fenyőkertben sétálhat vagy pihenhet.
