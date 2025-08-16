41 perce
Átadták az új utat Karcsán
Az autósok nagy örömére be is fejeződtek a munkálatok. A felújítás végeztével átadták a 381-es utat Karcsánál, így most már úgy lehet rajta közlekedni, mintha repülne az ember.
A 381-es út felújított szakaszának átadása
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Augusztus 16-án, 12 órakor dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője, Bánné Gál Bolgárka, a vármegyei közgyűlés elnöke, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 5. számú választókerületének elnöke és Karcsa polgármestere, Dakos Csaba a felújítás befejeztével átadták a 381-es út felújított szakaszát.
Az útfelújítás befejeződött, ismét az autósoké a szakasz
Fontos útszakasz újult most meg Zemplénben, ugyanis hatalmas igény volt rá. A nagy útfelújítási program keretében elkészült a 381-es út ezen szakasza, amelyet szalagátvágással, ünnepélyes keretek között át is adtak.
Jól mutatja egy út felújításának jelentőségét, hogy ennyien megjelentek az átadáson, szalagátvágáson az államalapításunk ünnepe előtti hétvégén, amikor rengeteg program van a környéken
– mondta Dakos Csaba, Karcsa polgármestere.
Egy településnek, egy térségnek az egyik legfontosabb, hogy megfelelő infrastruktúrával rendelkezzen. Ezt az utat 1961-ben építették és valljuk be, megérett egy ilyen jellegű felújításra
– tette hozzá.
Bánné Gál Bolgárka, a vármegyei közgyűlés elnöke, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 5. számú választókerületének elnöke a szalagátvágás előtt elmondta:
– Fontos útszakaszokat újítottunk és fogunk felújítani a Magyar Közúttal együttműködésben a Zemplénben, és igaz ez a vármegye önkormányzata által kezelt TOP Plusz programok vonatkozásában is.
Útátadás Karcsán 08.16.Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Az úthálózat nagysága miatt lépésről lépésre haladunk, a hangsúly, a lényeg a haladáson van. Már csak átvitt értelemben is, hiszen mi is így tudunk a felújított utakon jobban, kényelmesebben és a sebességhatárokat betartva mégis gyorsabban haladni.
A vármegyét, ezen belül a Zemplént érintő útfelújítási programban mérföldkőnek számít a mai nap.
A 381-es másodrendű főút Sátoraljaújhelyet köti össze Kisvárdával, illetve a 37-es főutat a 4-es főúttal, továbbá északnyugat-délkeleti irányban átszeli a Bodrogközt és annak legnépesebb települése, Cigánd számára is összeköttetést biztosít az említett városokkal és főutakkal.
"A 381-es út egy jelentős, 6 kilométeres szakaszán sikerült jobbá tennünk a körülményeket az erre közlekedők számára, ami fontos az itt élő családok, a karcsaiak, a karosiak számára, az erre járó vendégek, turisták és a gazdaság szempontjából, sőt az egészségügyi ellátás szempontjából is. Ezzel a felújítással a zempléni úthálózat egy újabb szakasza lett biztonságosabb, és gyorsabb" - tette hozzá Bánné Gál Boglárka.
Mielőtt átadták volna a felújított útszakaszt, dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője tette hozzá az előtte szólók mondanivalójához gondolatait:
Új technológiákkal sikerült a mélyére menni a problémáknak, és az az út amit felújítunk, ha nem is örök érvényű, de legalább egy évtizedet kibír. Ez nagyon fontos számunkra, hiszen két átmenő forgalma van Bodrogköznek, ez a 381-es és a Cigánd-Kisvárda-Sárospataki út, amikkel mindig probléma volt, de az elmúlt fél év során sikerült olyan előrelépést tenni, ami a közös összefogásnak az eredménye.
A beszédek után végül átvágták a szalagot, ezzel hivatalosan is átadva az utat a forgalom számára.
