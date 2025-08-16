Átadták az új utat Karcsán

Az útfelújítás befejeződött, ismét az autósoké a szakasz

Fontos útszakasz újult most meg Zemplénben, ugyanis hatalmas igény volt rá. A nagy útfelújítási program keretében elkészült a 381-es út ezen szakasza, amelyet szalagátvágással, ünnepélyes keretek között át is adtak.

Jól mutatja egy út felújításának jelentőségét, hogy ennyien megjelentek az átadáson, szalagátvágáson az államalapításunk ünnepe előtti hétvégén, amikor rengeteg program van a környéken

– mondta Dakos Csaba, Karcsa polgármestere.

Egy településnek, egy térségnek az egyik legfontosabb, hogy megfelelő infrastruktúrával rendelkezzen. Ezt az utat 1961-ben építették és valljuk be, megérett egy ilyen jellegű felújításra

– tette hozzá.

Bánné Gál Bolgárka, a vármegyei közgyűlés elnöke, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 5. számú választókerületének elnöke a szalagátvágás előtt elmondta:

– Fontos útszakaszokat újítottunk és fogunk felújítani a Magyar Közúttal együttműködésben a Zemplénben, és igaz ez a vármegye önkormányzata által kezelt TOP Plusz programok vonatkozásában is.