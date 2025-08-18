1 órája
Rossz hír a Felsőzsolcán keresztül utazóknak
Ha nem lenne elég, hogy hétfő van, váratlan esemény zavarja a délelőtti forgalmat. Felsőzsolca csőtöréssel küszködik és ez komoly felfordulást okozhat.
Csőtörés történt az Ongai utca 6. szám előtt. Az ÉRV Zrt. munkatársai megkezdték a javítási munkálatokat, melynek idejére forgalomkorlátozásra kell számítani – tette közzé közösségi média oldalán a Felsőzsolca Város Hivatalos Oldala csoport.
Az utcában várhatóan több órán keresztül szünetel a vízszolgáltatás. A szolgáltató a lakosság megértését és türelmét kéri. Az autóval közlekedők fokozott figyelemmel közlekedjenek, különösen az Ongai utcán amelynek forgalma a munkálatok idejére korlátozott.
Felsőzsolca egyik legforgalmasabb szakasza ez
Sajnálatos módon egy kiemelt útszakaszon zajlik a javítás, ahol öt út és utca találkozik. A már említett Ongai utca mellett a
- Bólyai János,
- Petőfi Sándor út,
- Kassai út és
- Dózsa György út
forgalmára is hatással lehetnek a történtek.
