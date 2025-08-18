augusztus 18., hétfő

Úszunk

26 perce

Rossz hír a Felsőzsolcán keresztül utazóknak

Címkék#Felsőzsolca Város Hivatalos#vízszolgáltatás#csőtörés#forgalomkorlátozás

Ha nem lenne elég, hogy hétfő van, váratlan esemény zavarja a délelőtti forgalmat. Felsőzsolca csőtöréssel küszködik és ez komoly felfordulást okozhat.

Boon.hu

Csőtörés történt az Ongai utca 6. szám előtt. Az ÉRV Zrt. munkatársai megkezdték a javítási munkálatokat, melynek idejére forgalomkorlátozásra kell számítani – tette közzé közösségi média oldalán a Felsőzsolca Város Hivatalos Oldala csoport.

Felsőzsolca utcakép csőtörés
Felsőzsolca számára gonddal indult a hétfő Fotó: Takács József

Az utcában várhatóan több órán keresztül szünetel a vízszolgáltatás. A szolgáltató a lakosság megértését és türelmét kéri. Az autóval közlekedők fokozott figyelemmel közlekedjenek, különösen az Ongai utcán amelynek forgalma a munkálatok idejére korlátozott.

Felsőzsolca egyik legforgalmasabb szakasza ez

Sajnálatos módon egy kiemelt útszakaszon zajlik a javítás, ahol öt út és utca találkozik. A már említett Ongai utca mellett a 

  • Bólyai János, 
  • Petőfi Sándor út, 
  • Kassai út és 
  • Dózsa György út 

forgalmára is hatással lehetnek a történtek.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

