Rossz hír a Felsőzsolcán keresztül utazóknak

Csőtörés történt az Ongai utca 6. szám előtt. Az ÉRV Zrt. munkatársai megkezdték a javítási munkálatokat, melynek idejére forgalomkorlátozásra kell számítani – tette közzé közösségi média oldalán a Felsőzsolca Város Hivatalos Oldala csoport.

Felsőzsolca számára gonddal indult a hétfő Fotó: Takács József

Az utcában várhatóan több órán keresztül szünetel a vízszolgáltatás. A szolgáltató a lakosság megértését és türelmét kéri. Az autóval közlekedők fokozott figyelemmel közlekedjenek, különösen az Ongai utcán amelynek forgalma a munkálatok idejére korlátozott.

Felsőzsolca egyik legforgalmasabb szakasza ez

Sajnálatos módon egy kiemelt útszakaszon zajlik a javítás, ahol öt út és utca találkozik. A már említett Ongai utca mellett a

Bólyai János,

Petőfi Sándor út,

Kassai út és

Dózsa György út

forgalmára is hatással lehetnek a történtek.

