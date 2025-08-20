25 perce
Így ünnepelte Szent István napját Felsőzsolca
Az államalapító Szent István tiszteletére rendeztek ünnepséget. Felsőzsolca Város Önkormányzata augusztus 19-én ünnepi programok keretein belül emlékezett a Városháza kertjében.
Bodonyi Csaba Ybl- és Széchenyi és Pro-Architectura-díjas építész a PRO URBE kitüntető címet vehette át
Fotó: Takács József
Szarka Tamás, Felsőzsolca város polgármesterének ünnepi beszéde és Csöbör Katalin országgyűlési képviselő köszöntője után, közösen adták át Bodonyi Csaba Ybl- és Széchenyi és Pro-Architectura-díjas építésznek a PRO URBE kitüntető címet.
A város képviselő-testülete azon személyek, közösségek elismerésére alapította ezt a kitüntető címet, akik folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkásságukkal a gazdaság, a közigazgatás, a szolgáltatás, az egészségügy, a közoktatás, a környezetvédelem, a kultúra terén végzett tevékenységükkel kiemelkedő érdemeket szereztek a város érdekében.
Felsőzsolca elismerte a Magyar Művészeti Akadémia tagját
Bodonyi Csaba Ybl- és Széchenyi és Pro-Architectura-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia alapító és rendes tagja 1943. augusztus 2-án született Nyíregyházán. Tanulmányai befejezése után 1970-től több állami tervező cégnél dolgozott tervezőként, majd saját építész műtermében (Bodonyi Építész Stúdió) alkotott. Tervezői munkássága mellett jelentős az oktatói, a társadalmi és a közéleti tevékenysége is. Életútja során több állami és közéleti kitüntetést, elismerést kapott. A kivételes alkotói érzékenységgel párosuló építész, pályafutása elismeréseként, a legrangosabb szakmai díjakban részesült. Nevéhez fűződik a nemzeti építészetpolitika koncepció alapgondolatainak és főbb irányainak lefektetése is. A nemzeti építészetpolitika kidolgozásának kezdeményezését a Magyar Művészeti Akadémia építész csoportja indította, majd szakmailag és szervezetileg kibővülve folytatta a munkát. A munkacsoporton belül Bodonyi Csaba volt az, aki ezt összefogta, szerepe éppen ezért kulcsfontosságú.
Augusztus 20-ai ünnepség FelsőzsolcánFotók: Takács József
Bodonyi Csaba több város főépítésze volt
Huszonöt évig volt Tokaj város főépítésze, majd 2015-2024 között látta el sikeresen Felsőzsolca főépítészeti feladatait, melyet közéleti és tervezési feladatai mellett is lelkiismeretesen végzett. Bodonyi Csaba szerint „a településfejlesztés hosszú távú, következetességet igénylő munka, mely megkívánja a helyi politika és az építészeti szakma szoros együttműködését” melynek 10 éven keresztül maradéktalanul eleget tett.
Az új kenyér szentelése is megtörtént
A díj átadása után az új kenyér szentelése következett a történelmi egyházak részvételével. Az ünnepi műsorban Ács Gyula népzenetanár, zeneszerző, a Zsolca Táncegyüttes és annak művészei vezetője Bárdos Zsuzsanna lépett fel.
Tűzijáték augusztus 20-án Miskolcon – a te kedvenced is retteg a zajtól?
boon.hu video
- Megkóstoltuk az idei ország tortáját - Nem hittük, hogy ilyen szavakat fogunk rá használni
- Bor, mámor, Bénye: Megnyíltak Hegyalja titkos kertjei (videó, galéria)
- Hamarosan színészlegendákat üdvözölhetünk a TTH színpadán
- Olaszország után, a CineFest közönségének a szívét is meghódítja a Miskolci Szimfonikus Zenekar
- Az Edda újra és újra a rock fővárosává teszi Miskolcot! - fotókkal, videóval