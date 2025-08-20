augusztus 20., szerda

István névnap

16°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

25 perce

Így ünnepelte Szent István napját Felsőzsolca

Címkék#környezetvédelem#Felsőzsolca#boon video#augusztus 20#Bodonyi Csaba#elismerés

Az államalapító Szent István tiszteletére rendeztek ünnepséget. Felsőzsolca Város Önkormányzata augusztus 19-én ünnepi programok keretein belül emlékezett a Városháza kertjében.

Boon.hu
Így ünnepelte Szent István napját Felsőzsolca

Bodonyi Csaba Ybl- és Széchenyi és Pro-Architectura-díjas építész a PRO URBE kitüntető címet vehette át

Fotó: Takács József

Szarka Tamás, Felsőzsolca város polgármesterének ünnepi beszéde és Csöbör Katalin országgyűlési képviselő köszöntője után, közösen adták át Bodonyi Csaba Ybl- és Széchenyi és Pro-Architectura-díjas építésznek a PRO URBE kitüntető címet.

Felsőzsolca
Felsőzsolca város polgármestere Szarka Tamás és Csöbör Katalin országgyűlési képviselő adták át a díjat Bodonyi Csabának 
Fotó: Takács József 

A város képviselő-testülete azon személyek, közösségek elismerésére alapította ezt a kitüntető címet, akik folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkásságukkal a gazdaság, a közigazgatás, a szolgáltatás, az egészségügy, a közoktatás, a környezetvédelem, a kultúra terén végzett tevékenységükkel kiemelkedő érdemeket szereztek a város érdekében.

Felsőzsolca  elismerte a Magyar Művészeti Akadémia tagját 

Bodonyi Csaba Ybl- és Széchenyi és Pro-Architectura-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia alapító és rendes tagja 1943. augusztus 2-án született Nyíregyházán. Tanulmányai befejezése után 1970-től több állami tervező cégnél dolgozott tervezőként, majd saját építész műtermében (Bodonyi Építész Stúdió) alkotott. Tervezői munkássága mellett jelentős az oktatói, a társadalmi és a közéleti tevékenysége is. Életútja során több állami és közéleti kitüntetést, elismerést kapott. A kivételes alkotói érzékenységgel párosuló építész, pályafutása elismeréseként, a legrangosabb szakmai díjakban részesült. Nevéhez fűződik a nemzeti építészetpolitika koncepció alapgondolatainak és főbb irányainak lefektetése is. A nemzeti építészetpolitika kidolgozásának kezdeményezését a Magyar Művészeti Akadémia építész csoportja indította, majd szakmailag és szervezetileg kibővülve folytatta a munkát. A munkacsoporton belül Bodonyi Csaba volt az, aki ezt összefogta, szerepe éppen ezért kulcsfontosságú.

Augusztus 20-ai ünnepség Felsőzsolcán

Fotók: Takács József

Bodonyi Csaba több város főépítésze volt

Huszonöt évig volt Tokaj város főépítésze, majd 2015-2024 között látta el sikeresen Felsőzsolca főépítészeti feladatait, melyet közéleti és tervezési feladatai mellett is lelkiismeretesen végzett. Bodonyi Csaba szerint „a településfejlesztés hosszú távú, következetességet igénylő munka, mely megkívánja a helyi politika és az építészeti szakma szoros együttműködését” melynek 10 éven keresztül maradéktalanul eleget tett.

Az új kenyér szentelése is megtörtént

A díj átadása után az új kenyér szentelése következett a történelmi egyházak részvételével. Az ünnepi műsorban Ács Gyula népzenetanár, zeneszerző, a Zsolca Táncegyüttes és annak művészei vezetője Bárdos Zsuzsanna lépett fel.

 

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu