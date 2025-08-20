Így ünnepelte Szent István napját Felsőzsolca

Szarka Tamás, Felsőzsolca város polgármesterének ünnepi beszéde és Csöbör Katalin országgyűlési képviselő köszöntője után, közösen adták át Bodonyi Csaba Ybl- és Széchenyi és Pro-Architectura-díjas építésznek a PRO URBE kitüntető címet.

Fotó: Takács József

A város képviselő-testülete azon személyek, közösségek elismerésére alapította ezt a kitüntető címet, akik folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkásságukkal a gazdaság, a közigazgatás, a szolgáltatás, az egészségügy, a közoktatás, a környezetvédelem, a kultúra terén végzett tevékenységükkel kiemelkedő érdemeket szereztek a város érdekében.

Felsőzsolca elismerte a Magyar Művészeti Akadémia tagját

Bodonyi Csaba Ybl- és Széchenyi és Pro-Architectura-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia alapító és rendes tagja 1943. augusztus 2-án született Nyíregyházán. Tanulmányai befejezése után 1970-től több állami tervező cégnél dolgozott tervezőként, majd saját építész műtermében (Bodonyi Építész Stúdió) alkotott. Tervezői munkássága mellett jelentős az oktatói, a társadalmi és a közéleti tevékenysége is. Életútja során több állami és közéleti kitüntetést, elismerést kapott. A kivételes alkotói érzékenységgel párosuló építész, pályafutása elismeréseként, a legrangosabb szakmai díjakban részesült. Nevéhez fűződik a nemzeti építészetpolitika koncepció alapgondolatainak és főbb irányainak lefektetése is. A nemzeti építészetpolitika kidolgozásának kezdeményezését a Magyar Művészeti Akadémia építész csoportja indította, majd szakmailag és szervezetileg kibővülve folytatta a munkát. A munkacsoporton belül Bodonyi Csaba volt az, aki ezt összefogta, szerepe éppen ezért kulcsfontosságú.