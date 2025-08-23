augusztus 23., szombat

1 órája

Itt a magyarázat a szokatlan illatokra Felsőzsolcán! (fotók, videó)

#Szarka Tamás#felsőzsolca#boon video#lecsófőző fesztivál#polgármesteri hivatal#nyertes

Reggel 7 órától kezdődött a főzőhelyek elfoglalása. Felsőzsolca mennyei paradicsom és paprika illattal telt meg a nap folyamán.

Bahor-Juhász Ágnes
Itt a magyarázat a szokatlan illatokra Felsőzsolcán! (fotók, videó)

Nehéz volt a döntés ma Felsőzsolcán - kiderült kiket díjazott a szigorú zsűri

Fotó: Takács Jószef

Ötödszörre tartottak Lecsó Fesztivált Felsőzsolca szívében. A megnyitón beszédet mondott Szarka Tamás polgármester, aztán nyolc órától egészen délig a versengésé volt a főszerep a borsodi településen. Igazi különlegesség volt idén az is, hogy első alkalommal a Polgármesteri Hivatal csapata is versenybe szállt a díjakért.  Persze közben a gyerekek is találtak jó programokat, például az ügyességi versenyt és a zenét kedvelők sem csalódtak, hiszen a Lakodáré zenekar húzta a talpalávalót.

Felsőzsolca, fő a lecsó a kondérban a versenyen
Felsőzsolca idén a Polgármesteri Hivatal csapatával is bővült a lecsófőző versenyen Fotó: Takács Jószef 

Délben aztán sor került az ételminták leadására amit a következő egy órában avatott szakértők ízleltek és bíráltak el. 13 órakor volt az ünnepélyes eredményhirdetés, így kiderült, ki, vagy kik az idei év abszolút győztesei. Kuzsella Szilvia már biztos nyertese az eseménynek:

Érdemes volt szívem, lelkem beletenni. Felsőzsolca Lecsó főző versenyen két pogácsával neveztem. Gombás és baconös lila hagymás. A lila hagymás első helyezést ért el. Nagyon boldog vagyok..

 - írta bejegyzésében.

A lecsó főzés  díjazottai végül:

  1. Coop őrült mókusok
  2. 3 Z és team
  3.  Le'csókosok csapata

Különdíjat kapott: A+L 

Felsőzsolcai Lecsófesztivál

Fotók: Takács József

Felsőzsolca a kulináris élvezet központja volt szombaton

Az izgalmak után a Generátor Zenekar segített lazítani, és délután 3 órakor zárta kapuit az idei megmérettetés. A frissen főzött lecsó mellett lángost is vásárolhatott a nagyérdemű a szombati rendezvényen.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

