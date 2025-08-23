1 órája
Itt a magyarázat a szokatlan illatokra Felsőzsolcán! (fotók, videó)
Reggel 7 órától kezdődött a főzőhelyek elfoglalása. Felsőzsolca mennyei paradicsom és paprika illattal telt meg a nap folyamán.
Nehéz volt a döntés ma Felsőzsolcán - kiderült kiket díjazott a szigorú zsűri
Fotó: Takács Jószef
Ötödszörre tartottak Lecsó Fesztivált Felsőzsolca szívében. A megnyitón beszédet mondott Szarka Tamás polgármester, aztán nyolc órától egészen délig a versengésé volt a főszerep a borsodi településen. Igazi különlegesség volt idén az is, hogy első alkalommal a Polgármesteri Hivatal csapata is versenybe szállt a díjakért. Persze közben a gyerekek is találtak jó programokat, például az ügyességi versenyt és a zenét kedvelők sem csalódtak, hiszen a Lakodáré zenekar húzta a talpalávalót.
Délben aztán sor került az ételminták leadására amit a következő egy órában avatott szakértők ízleltek és bíráltak el. 13 órakor volt az ünnepélyes eredményhirdetés, így kiderült, ki, vagy kik az idei év abszolút győztesei. Kuzsella Szilvia már biztos nyertese az eseménynek:
Érdemes volt szívem, lelkem beletenni. Felsőzsolca Lecsó főző versenyen két pogácsával neveztem. Gombás és baconös lila hagymás. A lila hagymás első helyezést ért el. Nagyon boldog vagyok..
- írta bejegyzésében.
A lecsó főzés díjazottai végül:
- Coop őrült mókusok
- 3 Z és team
- Le'csókosok csapata
Különdíjat kapott: A+L
Egy új korszakba lépett Encs, jelentős intézményt avattak (fotókkal)
Felsőzsolcai LecsófesztiválFotók: Takács József
Felsőzsolca a kulináris élvezet központja volt szombaton
Az izgalmak után a Generátor Zenekar segített lazítani, és délután 3 órakor zárta kapuit az idei megmérettetés. A frissen főzött lecsó mellett lángost is vásárolhatott a nagyérdemű a szombati rendezvényen.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Itt a nagy lehetőség, hogy együtt lélegezzen a Bükk hegységgel!
Babzsákos lazítás az Avasi kilátónál – ráadásul ingyen, van ennél jobb? (fotók, videó)
Szerencsen a legkisebbek sem mentek haza üres kézzel (fotók, videó)
boon.hu video
- Szerencsen a legkisebbek sem mentek haza üres kézzel (fotók, videó)
- Nem volt panasz a hangulatra már tegnap este sem Szerencsen, ma pedig jön a folytatás! (videó)
- Felvonulással indult a kulturális kavalkád Szerencsen - képek, videó
- Folyammá duzzadt a Szinva-patak! Ideért Lucas jelentős csapadékkal... - képek, videó
- Már itt van Lucas! Brutális felhőszakadás várható pénteken - fotókkal, videóval!