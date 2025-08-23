Itt a magyarázat a szokatlan illatokra Felsőzsolcán! (fotók, videó)

Ötödszörre tartottak Lecsó Fesztivált Felsőzsolca szívében. A megnyitón beszédet mondott Szarka Tamás polgármester, aztán nyolc órától egészen délig a versengésé volt a főszerep a borsodi településen. Igazi különlegesség volt idén az is, hogy első alkalommal a Polgármesteri Hivatal csapata is versenybe szállt a díjakért. Persze közben a gyerekek is találtak jó programokat, például az ügyességi versenyt és a zenét kedvelők sem csalódtak, hiszen a Lakodáré zenekar húzta a talpalávalót.

Felsőzsolca idén a Polgármesteri Hivatal csapatával is bővült a lecsófőző versenyen Fotó: Takács Jószef

Délben aztán sor került az ételminták leadására amit a következő egy órában avatott szakértők ízleltek és bíráltak el. 13 órakor volt az ünnepélyes eredményhirdetés, így kiderült, ki, vagy kik az idei év abszolút győztesei. Kuzsella Szilvia már biztos nyertese az eseménynek:

Érdemes volt szívem, lelkem beletenni. Felsőzsolca Lecsó főző versenyen két pogácsával neveztem. Gombás és baconös lila hagymás. A lila hagymás első helyezést ért el. Nagyon boldog vagyok..

- írta bejegyzésében.

A lecsó főzés díjazottai végül: