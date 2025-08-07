Idén is lesz a Családi Forgatag Felsőzsolcán

Felsőzsolca településen 15 órától ismét a Rendezvények Háza – sportpálya területe ad otthont a Családi Forgatag elnevezésű hagyományos eseménynek, melynek szórakoztató programjai minden korosztály számára szólnak.

Felsőzsolca a gyerekeknek elhozta a legjobb nyári programot, a habpartit

Forrás: Facebook/Csöbör Katalin

Felsőzsolca izgalmas programokkal várja látogatóit

A megnyitó után darts foci verseny, majd a Bükk Közterületi Támogató Alosztály autós bemutatója lesz. 16 óra után a gyermekek lesznek a főszereplők, hiszen habparty, aszfaltrajz verseny majd szendvicskészítő verseny következik. A rendezvény ideje alatt az ügyes kezűek próbára tehetik tudásukat a Bütyköldében, a játékos kedvűeknek pedig idén is ugrálóvárakkal és légvárakkal készülnek. A meghirdetett vetélkedőkre jelentkezni 15 óra és 15 óra 20 perc között lehet majd. A rendezvényre regisztrálni augusztus 8-án 18 óráig lehet.