augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

25°
+27
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

3 órája

Idén is lesz a Családi Forgatag Felsőzsolcán

Címkék#Felsőzsolca#verseny#Családi Forgatag#sportpálya#Csöbör Katalin

Családi Forgatag lesz szórakoztató programokkal a hétvégén. Felsőzsolca augusztus 9-én, szombaton hatodik alkalommal rendezi meg a programot.

Boon.hu
Idén is lesz a Családi Forgatag Felsőzsolcán

Felsőzsolca ismét családi napot ünnepel

Fotó: Kiss János

Felsőzsolca településen 15 órától ismét a Rendezvények Háza – sportpálya területe ad otthont a Családi Forgatag elnevezésű hagyományos eseménynek, melynek szórakoztató programjai minden korosztály számára szólnak.

Felsőzsolca
Felsőzsolca a gyerekeknek elhozta a legjobb nyári programot, a habpartit
Forrás: Facebook/Csöbör Katalin

Felsőzsolca izgalmas programokkal várja látogatóit

A megnyitó után darts foci verseny, majd a Bükk Közterületi Támogató Alosztály autós bemutatója lesz. 16 óra után a gyermekek lesznek a főszereplők, hiszen habparty, aszfaltrajz verseny majd szendvicskészítő verseny következik. A rendezvény ideje alatt az ügyes kezűek próbára tehetik tudásukat a Bütyköldében, a játékos kedvűeknek pedig idén is ugrálóvárakkal és légvárakkal készülnek. A meghirdetett vetélkedőkre jelentkezni 15 óra és 15 óra 20 perc között lehet majd. A rendezvényre regisztrálni augusztus 8-án 18 óráig lehet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu